تصویب لایحه CFT با موافقت ۵۳ درصد نمایندگان/نظرات موافق و مخالفان

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان اولین دستور کار مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با رای نمایندگان مجلس تصویب شد.

لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی اظهارات مخالفان و موافقان لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، این لایحه را به تصویب رساندند.



نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.

حاجی‌دلیگانی در اخطار قانون اساسی: قانون داخلی را کنار گذاشتیم، کنوانسیون بین‌المللی را تصویب کردیم!

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با ارائه اخطار قانون اساسی، خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از مصادیق مبارزه با فساد و پولشویی بود که در جلسه علنی هفته گذشته یکبار توسط شما رأی‌گیری شد که نمایندگان با از دستور کار خارج شدن آن مخالفت کردند اما برخلاف قانون، بار دیگر توسط آقای مطهری رأی‌گیری و از دستور کار خارج شد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کردند که در وهله‌ اول باید به قوانین داخلی خود توجه داشته باشیم و خیلی توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی نکنیم اما در جلسه هفته گذشته ما قانون داخلی را کنار گذاشتیم و کنوانسیون خارجی را اولویت قرار دادیم.

لاریجانی: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتباطی به این کنوانسیون نداشت

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارتباطی به این کنوانسیون نداشت و قوه قضائیه به دلیل آنکه این لایحه ماهیت قضایی دارد، بیان کرد که این لایحه مربوط به این دستگاه است و از آنجایی که شورای نگهبان از آن ایراد می‌گرفت، ما آن را از دستور کار خارج کردیم.

وی با اشاره به اینکه علی مطهری اخطار واردی را گرفت چرا که این لایحه ماهیت قضایی داشت، ادامه داد: لطفاً سوءظن نداشته باشید و می‌توانید درباره موضوع، از آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و مسئولان قوه قضائیه، سؤالات و شبهات خود را بپرسید.

حاجی‌دلیگانی در ادامه جلسه در اخطار دیگری بیان کرد: آقای طیب‌نیا در ۲۵ خرداد ۹۵ تعهدنامه‌ای را بدون مجوز مجلس امضا کرد و چرا مجلس با این اقدام وی برخوردی انجام نداد؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: از سوی دیگر، چرا مردم را فریب می‌دهید که آب و نان شما هم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارتباط دارد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این اخطار هم اظهار داشت: وزرا می‌توانند معاهداتی را امضا کنند اما تا در مجلس تصویب نشود، قابل اجرا نیست و بنابراین مشکلی که درباره امضای تعهدات FATF از سوی آقای طیب‌نیا مطرح شد، بدون مجوز مجلس قابل اجرا نخواهد بود.

ظریف: من و رئیس جمهور تضمین نمی‌دهیم با الحاق به کنوانسیون‌ها مشکلات حل می‌شود

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه بررسی لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی گفت: ما توانستیم همانطورکه رهبری در فرمایشات اخیر خود فرمودند با شکست تحریم ها، آمریکا را شکست دهیم، ما بارها با مقاومت مردم و تدبیری که اتخاذ کرده ایم، آمریکا را شکست داده ایم و این بار هم آن را شکست خواهیم داد.

وی افزود: شکست تحریم ها نیاز به همدلی همه مردم و رعایت مصالح ملی خارج از نگرانی های جناحی است.

ظریف با بیان اینکه در دو هفته گذشته انزوای آمریکا در سازمان ملل به نمایش گذاشته شد، اظهار داشت: رئیس جمهور امریکا نتوانست جامعه جهانی را علیه ایران بسیج کند و حتی نتوانست با سوءاستفاده از ریاست خود در شورای امنیت از آن شورا به عنوان ابزار فشاری بر ایران استفاده کند، حتی دیدیم که جلسه شورا تبدیل به محاکمه سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا شد.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: برجام توانست سیاست های آمریکا را در دنیا منزوی کند و حقانیت مردم ما را به دنیا نشان دهد و همچنین رژیم صهیونیستی را در دنیا رسوا کند تا حدی که نتانیاهو در جلسات مختلف خود در صحن مجامع بین المللی به استهزاء گرفته شد.

وی تصریح کرد: امروز مجلس در وضعیت تصمیم سازی تاریخی قرار دارد. اگر برجام خوب نبود آمریکا از آن خارج نمی شد. برجام توفیق ملت بود و بنابراین آن را تبدیل به ضعف ملت نکنیم.

ظریف گفت: لوایحی که مجلس آن را با درایت تصویب کرد و امروز هم لایحه دیگری را به تصمیم گیری می گذارد لوایحی است که بهانه ها را از آمریکا می گیرد و نکاتی دارد که آمریکایی ها به آن بهانه ها به ما اجازه تبادلات تجاری را نمی دهند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه نه من و نه رئیس جمهور نمی توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات ما حل خواهد شد، یادآور شد: ما میتوانیم تضمین دهیم با نپیوستن به آن کنوانسیون امریکا مشکلات زیادی را برای ما به وجود خواهد آورد.

وی گفت: ما در مجلس محترم و در کمیسیون های آن، هم در دولت فرصت های بسیاری را برای بررسی این کنوانسیون فراهم کردیم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم حق شرط هایی را برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مطرح کرد که اگر آن حق شرط های ما را دیگران هم نپذیرند به معنای آن نیست که حق شرط ما باطل است.

ظریف تأکید کرد: اکثر کشورهای عضو هم حق شرط هایی را مشابه ما گذاشته اند و مخالفت هایی هم با آنها شده ولی دلیلی برای باطل کردن آن حق شرط ها نیست. یعنی حق شرط ما به لحاظ حقوقی از درجه اعتبار ساقط نمی شود و برای ما محترم است و خط جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و دیگران هم می توانند با آن مخالفت کنند.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: من برای آنکه مطمئن شوم از آقای همتی سوال پرسیدم که آیا گران شدن و یا ارزان شدن ارز ربطی به FATF داشته است یا خیر. بنابراین دوستان ما مردم را نسبت به برخی مسائل و مشکلات درست توجیه کنند و بگویند که هیچ ارتباطی میان FATF و بالا و پائین شدن قیمت ارز نیست.

وی افزود: FATF ارتباط مستقیم با بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی و همچنین عدم امکان پرداخت به ایران را دارد و ممکن است در این رابطه، فشارهای آمریکا علیه ایران در این وضعیت تأثیر گذار باشد.

ظریف تصریح کرد: حتی دوستان ما هم نسبت به پذیرفتن CFT از سوی ما حساسیت های خود را دارند، وقتی ما با چین صحبت می کنیم آنها که دیگر نیات استکباری نسبت به ما ندارند، چین از نظر مواضع بین المللی، مواضعی مشابه با ما دارد و ما با آن کشور توافق همکاری های راهبردی داریم و همینطور با روسیه نیز همکاری راهبردی داریم.

ظریف گفت: همین کشور روسیه که با ما همکاری های راهبردی دارد، سه روز پیش از طرف مدیر کل بانک مرکزی خود به ما اعلام کرد که بدون پیوستن ایران به FATF نمی توانیم با شما همکاری داشته باشیم.

وی افزود: به من نگویید که تضمین بدهم که اگر این کنوانسیون را بپذیریم مشکلات ما حل می شود بلکه ما با پیوستن به آن یکی از بهانه ها را از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما توانستیم آمریکا را به حدی منزوی کنیم که اروپا به عنوان شریک راهبردی آن کشور هم امروز مقرراتی را ایجاد کرده که بتوانیم تحریم های آمریکا را دور بزنیم، تصریح کرد: مکانیسمی که اروپایی ها ایجاد خواهند کرد به عنوان نقطه شروع پایان حکومت دلار در جهان خواهد بود اما من نمی گویم که این موضوع سریعاً به نتیجه خواهد رسید بلکه زمان خواهد برد.

وی گفت: همین اروپا به ما می گوید برای اینکه بتوانیم مکانیزم ویژه مالی را برای شما اجرایی کنیم نیاز است که ایران کنوانسیون CFT را بپذیرد. بله؛ اینها واقعیاتی است که باید قبول کنیم.

ظریف اظهار داشت: ما به قدرت خود و مقاومت مردم ایمان داریم اما با دادن بهانه به آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار خود تحریمی نخواهیم شد.

وزیر امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: ما نگرانی های خود را از سوءاستفاده دیگران، با شروطی که داریم رفع می کنیم و نشان می دهیم که همان طور که رهبری هم فرمودند این بار هم امریکارا شکست خواهیم داد.

متن نامه دفتر رهبر انقلاب به لاریجانی در مورد بررسی کنوانسیون‌ها

در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارائه اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار داشت: هر سال نمایندگان با رهبر انقلاب ملاقات می کنند، در این ملاقات ها رهبری توصیه هایی را به نمایندگان دارند که هیئت رئیسه موظف به اجرای آن است.

وی خطاب به لاریجانی گفت: رهبری امسال صریحاً مطالبه ای داشتند که کنوانسیون هایی که توسط دشمنان پخت و پز می شوند، نباید تصویب شود. مجلس باید به صورت مستقل در این خصوص قانونگذاری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد: همه ما حدس می زدیم منظور ایشان همین کنوانسیون ها است. انتظار داشتیم هیئت رئیسه در این زمینه سازوکاری را تهیه کند. چون لایحه CFT مهم بود باید جلسه می گذاشتیم و بررسی می‌شد که امکان ارائه لایحه مستقل در این خصوص وجود دارد یا خیر.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من در جلسه غیرعلنی در این خصوص توضیح دادم و خوب نیست که این بحث طوری در جامعه مطرح شود که مقام معظم رهبری نظری داشتند و مجلس این نظر را قبول نکرد. همگی شما می دانید وقتی نظری از رهبری به ما برسد، همه مطیع هستیم. موارد متعددی ایشان نظری داشتند و به نظر ایشان عمل کردیم.

رئیس مجلس گفت: بعد از اینکه رهبر انقلاب نکاتی را فرمودند، تلقی این بود که ایشان مخالف این لایحه هستند. به همین دلیل بررسی این لایحه ۲ ماه مسکوت ماند. لازم بود این لایحه تعیین تکلیف می شد. زیرا دستگاه های مختلف به بنده و دفتر رهبری نامه‌نگاری کردند که باید این لایحه تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: من سوال کردم که اگر نظر شما مخالف است، این لایحه کنار گذاشته شود. ایشان هم نظر خود را اعلام کردند.

وی در ادامه نامه ای که از سوی دفتر مقام معظم رهبری به مجلس ارسال شده بود را بدین شرح قرائت کرد؛

«جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس

در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت یا عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس شورای اسلامی، به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: "آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند". تدبیر فوق قبلاً در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود».

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: بنابراین، ما مسیر حق را دنبال کردیم. اگر نظر رهبری را می خواهید، این است که مجلس این لایحه را بررسی عالمانه کند.

فیضی در موافقت با CFT: راه بهانه‌جویی دشمنان را ببندیم/ مجلس را متهم به دروغگویی نکنید

محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در مجلس در موافقت با لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT، با اشاره به نقل قول‌های صورت گرفته از رهبر انقلاب در خصوص این قبیل کنوانسیون‌ها اظهار داشت: هیچ کس سخنگوی رهبر انقلاب نیست. چرا نمایندگان را متهم به دروغگویی می کنید؟ چرا موافقین این لایحه را در صف یزیدیان و مخالفان آن را در صف حسینیان قرار می دهید؟

وی اظهار داشت: پیام رهبر انقلاب که از سوی آقای حجازی به صورت کتبی به آقای لاریجانی داده شده است در جلسه غیرعلنی قرائت شد و اعلام شد که نظر آقا در مورد کنوانسیون های بین المللی ناظر به همه کنوانسیون ها بوده و کنوانسیون خاصی مد نظر ایشان نبوده و باید به صورت منطقی و مستدل این لایحه بررسی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر FATF اجرایی و عملیاتی نشود خودمان با دست خودمان کانال های بانکی را مسدود می کنیم. برخی دوستان می گویند باید در مجلس قانونی برای مبارزه با پولشویی وضع کنیم اما ما معتقدیم FATF قبول رویه های حداقلی برای مبارزه با پولشویی در صحنه بین المللی است. این استانداردها دولتی نیست. مربوط به بنگاه های اقتصادی است، بنگاه های اقتصادی می توانند به صورت مستقل این استانداردها را رعایت کنند.

فیضی خطاب به نمایندگان گفت: فکر نکنید ما در مقام انتخاب هستیم. مقدمه لازم برای داشتن روابط عادی در صحنه بین المللی، تصویب لوایح چهارگانه است. اگر بسترهای لازم برای مقابله با پولشویی تصویب نشود شاهد مقابله جامعه بین المللی با ایران خواهیم بود.

وی افزود: پیامدهای عدم تصویب این لایحه برای مردم تشریح نشده است، بانک های کشورهای دوست مانند سوریه، عراق، چین، ترکیه، هند، روسیه نیز در صورت عدم تصویب این لایحه برای ایجاد روابط مالی با ایران دچار مشکل خواهند شد، حتی برای افتتاح حساب و ساده‌ترین امورات بانکی نیز به مشکل برمی‌خوریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: با عدم پیوستن به FATF ایران قادر نخواهد بود حق عضویت خود را در منطقه و محیط‌های بین المللی بپردازد.

فیضی خاطرنشان کرد: ما ضمائم کنوانسیون را نپذیرفته ایم، خودمان تروریسم را تعریف خواهیم کرد. مبارزه علیه اشغال خارجی را مصداق تروریسم نمی دانیم. روند الحاق و خروج از کنوانسیون نیز پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه راه استقلال کشور از تأمین معیشت ملت می گذرد، تصریح کرد: ما نفت را می فروشیم اما در انتقال پول به کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و نباید خود را در مشکل جدیدی قرار دهیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در پایان مدعی شد: از فشار اقتصادی مردم بکاهیم و راه بهانه‌جویی دشمنان ملت را ببندیم.

امیرآبادی:۸۰ نماینده مجلس خواستار علنی شدن آراء به لایحه CFT شدند

احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به جمع‌آوری امضا در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای درخواستی از هیئت رئیسه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان به صورت داوطلبانه درخواست دارند که آرای آنها به لایحه CFT در سایت مجلس برای عموم مردم نمایش داده شود.

تجمع دانشجویان مقابل مجلس در اعتراض به بررسی لوایح مربوط به FATF

پیش از آغاز جلسه علنی مجلس، جمع کثیری از دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران از صبح امروز، در اعتراض به بررسی لوایح مرتبط با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

دانشجویان تجمع کننده، با در دست داشتن پلاکاردهایی، بررسی لوایح مربوط به شروط FATF را متضمن تحریم‌های جدیدتر و خیانت به کشور دانسته و از نمایندگان مجلس و دولتمردان می خواهند به جای تکیه به دولت های خارجی، به ظرفیت‌های درونی و جوانان کشور تکیه کنند.

جلسه غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی برای بررسی لایحه CFT در صحن

بر اساس اعلام قبلی، جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برای بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT از ساعت ۷ صبح امروز و در محل صحن مجلس برگزار شد و تا حدود ۸ و ۳۰ دقیقه ادامه داشت.

این جلسه به درخواست نمایندگان مجلس برای تبادل نظر میان دستگاه اجرایی، حقوقدانان و نمایندگان مجلس درباره لایحه الحاق به CFT و به ریاست حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و با حضور کارشناسانی از وزارتخانه های اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از حدود ساعت ۷:۱۵ آغاز شده است.

قرار است در این نشست، نمایندگان مخالف و موافق این لایحه به ارائه نظرات خود پیرامون لایحه CFT بپردازند.

آغاز جلسه علنی مجلس/ لایحه الحاق به CFT در دستور قرار گرفت/ ظریف و علوی در صحن حضور یافتند

جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی از ساعت حدود ۸ و ۳۰ دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

پیش از آغاز جلسه علنی، در جلسه غیررسمی که متولی آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، لایحه CFT مورد بررسی قرار گرفت.

درب‌های مجلس در حالی باز شد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی و سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در صحن مجلس حضور داشتند.

نمایندگان مجلس با رای‌گیری علنی درباره لایحه CFT مخالفت کردند

در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار رأی‌گیری شفاف و با ورقه درخصوص این لایحه شدند؛ این درخواست به رأی وکلای ملت در صحن مجلس گذاشته شد.

نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در مجلس، با رأی‌گیری شفاف برای این لایحه مخالفت کردند.

تصویب این درخواست، نیازمند رأی مثبت «نصف به علاوه یک» نمایندگان حاضر در مجلس بود.

دهقان در مخالفت با CFT: دادن اطلاعات به دشمن در شرایط جنگ اقتصادی خیانت است

در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، آمریکایی ها تمام توان خود را صرف کرده اند تا از طریق فشار اقتصادی، ملت را به زانو درآورند و زمینه ضربه زدن به جمهوری اسلامی را فراهم کنند.

وی اظهارداشت: در این شرایط آیا ما باید شاگرد خوب کلاس FATF باشیم و هر چه دشمن گفت عمل کنیم؟ ما از ابتدای انقلاب تحریم بوده‌ایم. می دانیم که نوع تحریم ها متفاوت شده است اما در همان زمان نیز برای واردات اسلحه به داخل کشور نمی توانستیم به صورت رسمی اقدام کنیم. باید اقدامات غیررسمی انجام می‌دادیم.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در سال های ۹۰ و ۹۱ جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت تحریم شده بود اما به صورت غیررسمی کارهای خود را انجام می داد اما الزاماتی که FATF برای ایران دیکته کرده بود، اجرا نکردیم و از این طریق دهها میلیارد دلار نفت فروختیم.

دهقان تصریح کرد: از سال ۹۵ دولت قبل از اینکه کنوانسیون ها به تصویب مجلس برسد، الزامات FATF را اجرا کرد. اجرای این الزامات موجب شد کشور در زمینه اقتصادی دچار بحران های جدی شود. در دو سال گذشته دولت به خاطر اینکه ثابت کند ملزم به تعهدات بین‌المللی است، اجازه نداد ارز از طریق غیررسمی وارد کشور شود.

نماینده طرقبه و چناران ادامه داد: علت افزایش نرخ دلار اجرای الزامات FATF توسط دولت بود. بخشی از علت بحران های اقتصادی در کشور، اجرای الزامات FATF بوده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد: نباید در شرایط جنگی، اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دشمن قرار گیرد. بحث هایی که در مورد حزب الله و گروه مقاومت مطرح است، بحث های فرعی است؛ اصل جمهوری اسلامی ایران است. هزار تا حزب الله و مقاومت فدای جمهوری اسلامی ایران. تا جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد، حزب الله و گروه های مقاومت وجود ندارند.

وی اظهارداشت: هدف دشمنان این است که کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهند که با ساده‌اندیشی های دولت این اتفاق افتاد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص علت کاهش قیمت دلار اظهار داشت: علت کاهش قیمت دلار این بود که شورای هماهنگی قوا واردات دلار را آزاد کرد و دلار ارزان شد.

وی ادامه داد: به محض اجرای الزامات FATF برخی بانک ها اعلام کردند که نهادها و افرادی که توسط آمریکا تحریم شده اند نباید در بانک های ایران حساب داشته باشند، حتی یکی از بانک ها در این خصوص بیانیه داد.

دهقان تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید ریسک کرد، باید تحریم ها را دور زد. اجرای این الزامات کشور را قفل می کند. به بهانه برجام ۵ سال کشور را قفل کردند، به بهانه FATF نیز دو سال دیگر کشور را قفل می کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از ۴۱ الزام FATF دولت ۳۷ الزام را اجرا کرده، ۳ الزام نیز در مجلس به تصویب رسیده، باید در مورد CFT با دشمن مذاکره کرد.

وی خطاب به عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارج که در جلسه حضور داشت، گفت: آقای عراقچی مذاکره این نیست که هر چه دشمنان گفتند ما عمل کنیم، مذاکره این است که شما بروید بگویید ما ۴۰ الزام را اجرا می کنیم، اگر ایران را از لیست سیاه خارج کنید، آخرین الزام را نیز تصویب خواهیم کرد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای لاریجانی اعلام کردند که نمی توان تضمین داد که حتی با تصویب این لوایح، ایران از لیست سیاه FATF خارج شود.

دهقان تاکید کرد: در جنگ اقتصادی دادن اطلاعات به دشمنان خیانت است، ولی متاسفانه این اطلاعات به صورت برخط به دشمنان داده می شود. این کار منطبق با تدبیر نیست.

نماینده طرقبه و چناران گفت: عربستان سعودی حامی اصلی تروریسم است، با پول عربستان، داعش ایجاد شد. سوال ما این است که چرا عربستان سعودی عضو ناظر FATF است و در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار نگرفته است؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: آقای لاریجانی می گوید قرار است عربستان و آمریکا عضو دائم FATF شوند، در این صورت اجازه نخواهند داد که ما از لیست سیاه FATF خارج شویم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مجددا تأکید کرد: عده ای به اسم شفافیت می‌خواهند کشور را قفل کنند.

تعدادی از نمایندگان با نمایش پلاکاردهایی با CFT اعلام مخالفت کردند

همزمان با بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس با در دست داشتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند.

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان و حبیب الله دهمرده نماینده زابل پلاکاردی را در دست داشتند که در آن نوشته بود «به کنوانسیون استعماری رای نمی‌دهیم».

نصرالله پژمانفر نماینده مشهد، ‌سیدناصر موسوی لارگانی نمیاینده فلاورجان و سیدصادق طباطبایی‌نژاد نماینده اردستان نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «من اطلاعات اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی به دشمن نمی‌دهم» مخالفت خود را با لایحه CFT اعلام کردند.

حسن بیگی به مهر خبر داد؛ مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با لایحه CFT

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز نمایندگان ولایی گفت: در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی رای گیری شد و مقرر شد اعضای فراکسیون به لایحه الحاق ایران به تامین مالی تروریسم رای مخالف بدهند.

وی ادامه داد: اگر فراکسیون مستقلان و فراکسیون امید ائتلاف نکنند این لایحه در صحن مجلس تصویب نخواهد شد. متاسفانه تعدادی از نمایندگان در تلاش هستند تا این دو فراکسیون به ائتلاف برسند.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در صحن مجلس سخنرانی قوی و مستدل در مخالفت با لایحه CFT انجام داد و نمایندگان تقریبا قانع شده اند که رای به CFT به معنای چراغ سبز به آمریکا برای اعمال فشار بیشتر به ملت ایران است.

۴۹ نماینده برای مخالفت و ۲۱ نماینده برای موافقت با لایحه CFT ثبت‌نام کرده‌اند

احمد امیرآبادی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه علنی امروز مجلس، اظهار داشت: ۶۲ نفر از نمایندگان طی درخواستی به هیئت رئیسه، خواستار رأی‌گیری علنی و شفاف با ورقه شدند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان با رأی‌گیری شفاف در این خصوص مخالفت کردند، گفت: علاوه بر ۱۱۱ نفری که رأی مخالف و ۱۷ نفری که رأی ممتنع دادند، ۱۷ نفر نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند که اسامی آنها منتشر خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: کل نمایندگان ثبت‌نام‌کننده برای مخالفت با این لایحه ۴۹ نفر و کل نمایندگان ثبت‌نام‌کننده برای موافقت با این لایحه ۲۱ نفر بوده‌اند.

نعمتی در موافقت با CFT: بهانه‌ها را از دشمن بگیریم/ نمی‌توانیم مبادله ارزی داشته باشیم

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون مستقلین مجلس در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و در موافقت با این لایحه، با بیان اینکه باید بهانه ها را از دشمن بگیریم، اظهارداشت: ما تاکنون ۴۰ مورد از الزامات گروه اقدام مالی FATF را اجرا کرده‌ایم و اگر عضو این کنوانسیون نشویم، یعنی عملا به هیچ کدام از این الزامات پایبند نبوده‌ایم.

وی افزود: خیلی از کسانی که در سال های تحریم در دور زدن تحریم ها به ما کمک کرده اند، امروز به رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام می‌گویند که اگر ایران عضویت در CFT را نپذیرد، ما نمی‌توانیم حتی یک سنت مبادله ارزی داشته باشیم.

نعمتی گفت: دوستان عزیز! ما باید مسائل را به گونه‌ای بررسی کنیم که خداپسند باشد، مگر ما تا به امروز یک دینار به تروریست‌ها کمک کردیم؟ چهار گروه تروریستی شامل القاعده، طالبان، داعش و جبهه‌النصره از سوی سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی شدند و بقیه مواردی را که مخالفین در خصوص این بحث مطرح می‌کنند، اما و اگرهای این موضوع است.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس افزود: آقای ظریف حرف خوبی را زدند و گفتند که چرا ما باید از ترس اینکه در آینده بمیریم، الان خودکشی کنیم. ما برای خودمان یک سطح ایجابی گذاشتیم یعنی معتقدیم نباید به تروریست‌ها کمک شود اما ممکن است یک کشوری بخواهد بر ما حق تحفظ بگذارد.

وی تصریح کرد: اگر حق تحفظی هم وجود داشته باشد، این موضوع بین دو کشور است و هیچ مرجعی هم نمی‌تواند در آن دخالتی کند.

نعمتی با بیان اینکه چرا ما باید با عدم پذیرش CFT برای دیگران حق و بهانه‌ای ایجاد کنیم؟ گفت: امروز بیش از ۱۸۸ کشور CFT را پذیرفته‌اند و بیشتر آنها هم شروطی را برای این مسئله در نظر گرفتند که طبیعی است؛ بنابراین ما نباید با عدم پذیرش این موضوع، برای کسانی که می‌خواهند برای ما مشکل‌ساز شوند، حق و بهانه‌ای را ایجاد کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آنها که می‌گویند برجام برای ما هیچ سودی نداشت، به این موضوع توجه کنند که حداقل نفع برجام این بود که همه کشورهایی که یک روز علیه ما بودند، امروز در کنار ما هستند؛ اروپایی‌ها امروز همراه با هستند و از برجام حمایت می‌کنند. شما ببینید آن زمان چهار قطعنامه سنگین علیه ما وضع شد و امروز همه آنها بلااثر است.

وی ادامه داد: ما آن زمان کوچکترین مذاکره‌ای حتی با دوستان خود هم نمی‌توانستیم داشته باشیم ولی امروز شما ببینید در مجمع عمومی سازمان ملل با چه تعداد کشور دیدار و گفت‌وگو داشتیم؛ بنابراین در نقد کردن خود منصف باشید.

نعمتی اظهار داشت: وضعیت کشور ما در موضوع FATF، وضعیت در حال تعلیق است و پس از ما فقط کره شمالی است که در لیست سیاه قرار دارد؛ بنابراین همه کشورها موظف هستند که در CFT حضور داشته باشند.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما قطعاً اطلاعات سری خود را به کسی نخواهیم داد و این اشتباه بزرگی است که برخی مخالفین دارند، گفت: حق شرط، حق حاکمیتی است و اگر کسی اعتراضی به ما داشته باشد، فقط آن کشور در برابر ما قرار دارد؛ نه کل اعضا.

وی گفت: دوستان توجه داشته باشند که کنوانسیون CFT، ابزار مناسبی برای پیگیری مسئله تروریسم است. ما خود قربانی تروریسم بوده و هستیم و هزینه‌های سنگینی در این مسیر داده‌ایم. ما بیشترین تاوان را برای تروریسم پرداخت کرده‌ایم بنابراین چرا می‌خواهید به جهانیان این‌طور وانمود کنیم که حامی تروریسم هستیم؟

نعمتی تصریح کرد: بنده خود مقلّد حضرت آقا هستم و اگر رهبری نظری مخالف این موضوع داشته باشند، بنده قطعاً به CFT رأی نخواهم داد اما واسط ما با نهاد مقدس رهبری، رئیس محترم مجلس است و نه دیگرانی که به هر بهانه‌ای از رهبری هزینه می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار نیست که مردم ما در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی باشند. آقای دهقان عزیز! شما که در شهرستان خودتان با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه هستید، آیا بخشی از این مشکلات به همین کنوانسیون مرتبط نیست؟ ببینید ما امروز دیگر نمی‌توانیم پول نفت‌های فروش رفته‌ی خود را وارد کشور کنیم؛ این واقعیت امروز است که همه باید به آن توجه داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای دهقان! شما مطالبی را گفتید و به دولت مواردی را منتسب کردید که حق نبود. اگر ما مجدد بخواهیم پول نفت فروخته شده خود را زیر پله‌ای فراهم کنیم، نتیجه این وضع، امثال بابک زنجانی‌ها خواهد بود؛ بنابراین اگر CFT را نپذیریم یعنی میلیاردها دلار پول مردم را به تاراج می‌دهیم.

گزارش تصویری صحن مجلس شورای اسلامی با دستور کار الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را از اینجا مشاهده کنید.