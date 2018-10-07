رشد ۳۲ درصدی ارزش صادراتی کالاهای خراسان رضوی در سال ۹۷

به گزارش خبرنگارمهر، علی غفوری مقدم صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق آمار موجود طی ۶ ماهه اول سال جاری یک هزار و ۳۷۸ هزار تن کالا از گمرکات خراسان رضوی به کشورهای هدف صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: کشور های افغانستان، ترکمنستان، عراق، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، تاجیکستان ، ازبکستان،اسپانیا، ، پاکستان و ویتنام مهمترین کشور های هدف صادراتی خراسان رضوی بوده و واردات استان نیز در این مدت ۱۴۴ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر ۱۷۶ میلیون دلار بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اقلام عمده کالاهای صادراتی استان شامل مواد غذایی شامل زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم، کف پوش های منگوله باف، زعفران در بسته بندی های ۱۰ تا ۳۰ گرم، سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ،سیب زمینی ، سایر هادی های برق برای ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت، سیب ،رب گوجه فرنگی، سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده ها هستند و میله های گرم نورد شده می باشد.

غفوری مقدم تصریح کرد: همچنین در این مدت از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، پاکستان، ازبکستان ،تاجیکستان ،چین، آلمان،جمهوری کره وسویسبه استان واردات داشته ایم.

وی اظهارکرد: پنبه، برنج نیمه سفید شده ، واگن های روباز، واگن های مخزنی و همانند غیرخودرو، شیر خشک ، لوبیا چیتی، کربنات دی سدیم و ابریشم خام نتابیده از جمله کالاهای وارداتی استان بوده است.