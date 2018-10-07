دانشکده دامپزشکی کرمان پنجمین دانشکده تخصصی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل آبشناس ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی بیان داشت: دانشکده دامپزشکی کرمان پنجمین دانشکده دامپزشکی کشور به حساب می آید.

وی افزود: دامپزشکی مجموعه ای است که تمام مسائلی که مربوط به موجودات به جز انسان و گیاه بوده و در حیطه اختیارات دامپزشکی است اعم از صادرات حیوانات تغذیه و درمان آنها را به عهده دارد.

آبشناس تصریح کرد: قرن ها از اسب به عنوان یکی از ادوات جنگی به استفاده می‌شد که خود نمایانگر این است که از همان سال‌ها دامپزشکی به عنوان مجموعه ای فعال در همه ادوار زندگی بشر وجود داشته است.

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان یادآور شد: امروزه با وجود همه امکانات و تکنولوژی هایی که به وجود آمده باز هم دامپزشکی جایگاه خود را حفظ کرده و بیش از ۱۰۰ سال است که این سازمان مشغول به کار است.

وی ادامه داد: دانشکده دامپزشکی کرمان یکی از تخصصی ترین دانشکده ها در سطح کشور است که تمامی امکاناتی که یک بیمارستان می‌تواند داشته باشد در آن وجود دارد.

آبشناس گفت: همه امکانات خود را به صورت شبانه روزی در اختیار داریم تا اگر در جایی اتفاقی افتاد آمادگی لازم برای پیشگیری یا کاهش بیماری و ریشه‌کنی آن را داشته باشیم.