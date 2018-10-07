حضور سرپرست وزارت کار در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات

محمدجواد ابطحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: اخیراً برخی از اعضای کمیسیون آموزش سفری به استان گلستان داشتند و در این جلسه از مسئولان استانی، رؤسای دانشگاههای استان گلستان و مدیرکل آموزش و پرورش این استان دعوت به عمل آمده بود تا درباره سفر مذکور، گزارشی ارائه شود.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون آموزش در آن سفر، نیازهای دانشگاههای استان گلستان را مورد بررسی قرار دادند و در این جلسه هم قرار بر این شد که در حل مشکلات آموزشی استان گلستان تسریع شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در جلسه این کمیسیون افزود: در این جلسه گزارشی از نحوه اجرای قانون نظام جامع فنی و حرفهای و مهارتی کشور ارائه شد.
ابطحی بیان کرد: ما به دنبال آن هستیم که مرکز آموزش فنی و حرفهای به عنوان سکاندار هدایت همه افراد جامعه باشد، چرا که بسیاری از افراد مدرک در دست دارند اما صرفاً در تئوریپردازی موفق هستند درحالیکه در عمل مهارتی ندارند و آموزشهای فنی و حرفهای، این خلاء را پوشش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مسئولان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اشارهای به کمبود امکانات و اختیارات خود کردند. از سوی دیگر، متأسفانه بسیاری از کارکنان سازمان فنی و حرفهای ردیف استخدامی ندارند و ما به دنبال حل مشکلات مذکور در مجلس هستیم.
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