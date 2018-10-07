موافقان FATF در «صف یزید» نیستند! / مردم نگرانند

مجله مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز 15 خرداد ماه، پس از استماع اظهارات مخالفان و موافقان لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، این لایحه را به تصویب رساندند. ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۶ نماینده حاضر در صحن به عضویت ایران در این کنوانسیون رای مثبت دادند.