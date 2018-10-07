به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT از ساعت حدود ۸ و ۳۰ دقیقه آغاز شد.

پیش از آن، نمایندگان از ساعت ۷ صبح در جلسه غیررسمی و غیرعلنی با حضور وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و معاون حقوقی رئیس جمهور این لایحه را مورد بررسی قرار داده بودند.

فراکسیون نمایندگان ولایی نیز ساعت ۶.۴۵ دقیقه صبح با حضور اعضای فراکسیون این لایحه را مورد بررسی قرار داده و نظر مخالف خود را اعلام کرده بود.

این لایحه در حالی در دستور کار مجلس قرار گرفت که تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای تهران، در اعتراض به بررسی این لایحه در صحن علنی، مقابل مجلس تجمع کرده بودند.

اما در صحن مجلس، مخالفان و موافقان این لایحه اظهارات صریحی را بیان کردند. از سوی دولت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در دفاع از آن سخنرانی کرد. در جلسه غیرعلنی نیز نماینده ستاد کل نیروهای مسلح مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده بود.

هر چه مجلس به زمان رای‌گیری نزدیک تر می‌شد نمایندگان با بالا بردن پلاکاردهایی مواضع خود را در خصوص این لایحه اعلام می کردند. علاوه بر اصولگرایان و اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی که با بالا بردن پلاکاردهایی مخالفت خود را با پیوستن ایران به این کنوانسیون اعلام می‌کردند برخی اعضای فراکسیون امید مانند محمدقسیم عثمانی هم با به نمایش درآوردن پلاکاردی موافقت خود را اعلام می‌کردند.

نمایندگان با فریادهای «دو دو» و «چهار چهار»، موافقت یا مخالفت خود را اعلام می کردند و دست های خود را با علامت دو و چهار بالا می بردند تا این تصویرها را عکاسان پارلمان ثبت کنند.

در این میان، محمدجواد ابطحی که مدت زیادی تلاش داشت تذکر آیین‌نامه ای را مطرح کند، مقابل جایگاه ریاست مجلس رفت و در اعتراض به ندادن وقت اعلام تذکر، آیین‌نامه داخلی مجلس را پاره کرد.

در پایان، علیرغم مخالفت های ۱۲۰ نماینده، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با رای ۱۴۳ نماینده یعنی ۵۳ درصد نمایندگان به تصویب رسید.

در آغاز جلسه علنی نیز تقاضای تعدادی از نمایندگان برای رای‌گیری علنی و شفاف به تصویب مجلس نرسید، اما وکلای ملت با نشان دادن پلاکارد و بالا گرفتن دست‌هایشان به علامت دو و چهار، تلاش کردند رای خود به CFT را در مقابل دوربین‌ها به ثبت برسانند.

نکته قابل توجه در جلسه امروز مجلس، حضور پر رنگ رسانه‌های خارجی در جایگاه خبرنگاران و در راهروهای مجلس بود که نسبت به جلسات دیگر مجلس بیشتر به نظر می‌رسید؛ این خبرنگاران تلاش می‌کردند تا در گفتگو با نمایندگان، تصویب لوایح مربوط به FATF را «برجام ۲» بنامند.