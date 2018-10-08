  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

وزارت خارجه روسیه:

ادلب باید به کنترل دولت سوریه درآید

معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تاکید کرد که ادلب باید به کنترل دولت سوریه درآید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ویرشینین» معاون وزیر خارجه روسیه امروز اظهار داشت: ادلب در نهایت باید به کنترل دولت سوریه درآید.

وی با اشاره به یادداشت روسیه و ترکیه درخصوص ادلب گفت که این یادداشت باید اجرا شود. فضا به سوی بهتر شدن پیش می رود.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: روسیه و ترکیه مرزهای منطقه عاری از سلاح در استان ادلب را تعیین کردند و رایزنی ها و همکاری های خوبی میان نظامیان ترکیه و روسیه وجود دارد و این افراد پس از امضای این سند چندین بار با یکدیگر نشست برگزار کردند.

وی درخصوص سلاح های سنگین و گروه های افراطی گفت: مسکو، خارج کردن سلاح های سنگین و گروه های افراطی از ادلب را امری ممکن می داند و ما می دانیم که این ماموریت بزرگی است.

