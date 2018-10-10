فیلمی حماسی از چین و ژاپن در راه است/ «پادشاهی» سونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شاخه ژاپن کمپانی سونی پیکچرز قصد دارد لایو-اکشنی بر مبنای مانگای تاریخی- حماسی «پادشاهی»، یکی از پرفروش‌ترین مانگاهای یاسوهیسا هارا بسازد.

«پادشاهی» داستان پسر روستایی یتیمی به نام شین است که در دوره جنگ های داخلی چین به پسر دیگری برخورد می کند که قصد دارد پادشاه سلسله «چه این» شود. پسر روستایی که آرزوی جنگاور شدن در سر دارد در نقش ژنرال ارشد او وظیفه مبارزه و متحد کردن کشور را به عهده می گیرد.

کارگردانی این اثر بر عهده شینسوکو ساتو کارگردان و فیلمنامه نویس ژاپنی است که پیش از این ساخت لایواکشن های پیچیده و پر از جلوه های ویژه ای چون «Gantz»(۲۰۱۱)، «من قهرمان هستم»(۲۰۱۶) و «Inuyashiki»(۲۰۱۸) را در کارنامه خود داشته است.

قبلا اعلام شده بود که یاسوهیسا هارا خالق این مانگا، خود بیش از یک سال عضو تیم تولید این فیلم بوده است تا فیلمنامه آن را به سرانجام برسانند. تولید این اثر از ماه آپریل سال جاری در کشورهای چین و ژاپن آغاز شده است و پیش بینی می شود در آپریل (اردیبهشت) سال دیگر عرضه شود.

سنفورد پانیچ رییس استودیوی کلمبیاپیکچرز که مسئولیت استراتژی ها و تولیدات محلی سونی در جهان را بر عهده دارد به تازگی در اظهاراتی در توکیو بیان کرد که مانگای هارا بیش از ۳۶ میلیون نسخه فروخته شده است و به این شهرت دارد که نمی توان از آن اقتباسی سینمایی ساخت، اما ما به ساخت فیلم هایی که مردم فکر می کنند تولید آن محال است ادامه می دهیم.

انتشار مانگای «پادشاهی» از سال ۲۰۰۶ آغاز شده است.

مانگا به کمیک استریپ هایی اطلاق می شود که یا در ژاپن خلق شده یا خالق آن ژاپنی بوده است.