۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ سال دچار اختلال اضطرابی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کتایون رازجویان صبح چهارشنبه در نشست خبری سی و پنجمین همایش انجمن علمی روان پزشکان ایران گفت: در همایش امسال ۲۵ سمپوزیوم با رویکردهای مختلف از پیشگیری تا تشخیص و درمان های دارویی و روان درمانی تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به برگزاری پنل ویژه کودک آزاری تصریح کرد: کودک آزاری به دلایل مختلف در جامعه دیده نمی شود به طوری که روش های فرزند پروری که والدین نسبت به آن آگاه نیستند، می تواند منجر به بروز کودک آزاری شود.

این روان پزشک کودک با عنوان این مطلب که کودک آزاری انواع و اقسام فیزیکی، عاطفی و جنسی دارد، تأکید کرد: یکی از شایع ترین نوع کودک آزاری، نادیده گرفتن فرزند در خانه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: ما آمار دقیقی از شایع ترین نوع کودک آزاری در جامعه نداریم اما بررسی ها نشان می دهد آمارها خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم.

رازجویان ادامه داد: بررسی ها نشان داده است که ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ سال دارای اختلال اضطرابی اند و این آمار در زنان بیشتر مشاهده می شود.