راه اندازی ۳۱واحد صنایع تبدیلی و غذایی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی مزروعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی درجلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی،ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد روستاییان، و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی نقش بسیار مهمی دارد.

وی افزود:در همین راستا در ۶ ماهه اول سال جاری ۳۱ واحد تولیدی جدیدصنایع تبدیلی راه اندازی شده است وتوسعه ۱۰واحد تولیدی درحال فعالیت با سرمایه گذاری ۶۵۹ میلیارد ریالی در استان انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: این واحدها در زمینه های بسته بندی مواد غذایی، بسته بندی خشکبار، فرآوری و بسته بندی زعفران، سیلوی غلات و انبار، فراوردهای لبنی خوراک دام و طیور و فراوری میوه و سبزیجات احداث شده است.

وی گفت:با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال ۴۰۷ نفر در استان فراهم شده است که از این نظر ۴۱.۶ درصد از هدف برنامه در سال جاری محقق شده است و همچنین با فرآوری ۶۲ هزار تن مواد خام توسط واحدهای بهره برداری شده هدف فرآوری محصولات خام کشاورزی نیز به میزان ۲۶.۹ درصد محقق شده است.

مزروعی بیان کرد:مشهد، نیشابور و چناران شهرهای پیشرو در صنایع تبدیلی هستند و استان در سال گذشته نیز مقام اول را در حوزه فرآوری مواد خام کشاورزی، ایجاد اشتغال و صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی را کسب کرده است.

وی تاکید کرد:درسال جاری نیز برنامه های ویژه ای همچون فرآوری انواع سبزیجات و میوه، درجه بندی محصولات میوه وسبزی، درجه بندی و فرآوری زعفران، فرآوری و بسته بندی هندوانه و خربزه ،فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی، بسته بندی و فرآوری انواع گوشت را در دستور کار خود دارد و به عنوان اولویت های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و غذایی استان مطرح هستند.