  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

پس از دریافت دومین کارت زرد در جلسه امروز؛

مجلس از پاسخ‌های صالحی درباره سامانه‌های ویدئویی قانع نشد

مجلس از پاسخ‌های صالحی درباره سامانه‌های ویدئویی قانع نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عدم نظارت این وزارتخانه بر سامانه های ویدئویی قانع نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات از عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت عدم نظارت این وزارتخانه بر سامانه های ویدئو درخواستی (VOD)، در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت و پس از استماع پاسخ های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سوال به رای گذاشته شد که وکلای ملت با ۹۴ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ های صالحی را در این باره قانع کننده ندانستند و امروز دومین کارت زرد را به این وزیر دادند.

ساعتی قبل نیز نمایندگان از توضیحات وزیر ارشاد درباره ضعف نظارت بر بازار بازی‌های رایانه ای قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

پیش از این نیز، در اوایل سال جاری و در پی سوال علی مطهری از وزیر ارشاد در خصوص مقابله با بکارگیری اصطلاحات و عناوین بیگانه، نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشده بودند و به وی کارت زرد دادند.

کد مطلب 4426434
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها