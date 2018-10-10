به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات از عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت عدم نظارت این وزارتخانه بر سامانه های ویدئو درخواستی (VOD)، در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت و پس از استماع پاسخ های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سوال به رای گذاشته شد که وکلای ملت با ۹۴ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ های صالحی را در این باره قانع کننده ندانستند و امروز دومین کارت زرد را به این وزیر دادند.

ساعتی قبل نیز نمایندگان از توضیحات وزیر ارشاد درباره ضعف نظارت بر بازار بازی‌های رایانه ای قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

پیش از این نیز، در اوایل سال جاری و در پی سوال علی مطهری از وزیر ارشاد در خصوص مقابله با بکارگیری اصطلاحات و عناوین بیگانه، نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشده بودند و به وی کارت زرد دادند.