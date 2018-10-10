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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴

با انتشار بیانیه ای صورت گرفت؛

تقدیر ۱۸۰ نماینده مجلس از عوامل برگزاری حج ۹۷

تقدیر ۱۸۰ نماینده مجلس از عوامل برگزاری حج ۹۷

۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه ای از عوامل برگزاری حج ۹۷ تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضای ۱۸۰ نفر از نمایندگان در تقدیر و تشکر از عوامل حج سال ۹۷ قرائت شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«مناسک حج، میراث گرانقدری از حرکت توحیدی انبیاء در طول تاریخ است. عرصه ای که بارقه ای از محشر کبراست، علی‌رغم تمام دشمنی ها و موانع جهت حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان میراث‌دار واقعی اسلام ناب محمدی (ص)، تأکیدات مقام معظم رهبری بر حضور عزتمندانه همراه با کرامت و امنیت حجاج ایرانی در این عمل عبادی و سیاسی بوده است.

حج امسال در محتوا و تشریفات جزو مناسک به یادماندنی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما نمایندگان مجلس از همت والا، تلاش های ستودنی و مدیریت جهادی مدیریت بعثه و سازمان حج و زیارت که موجب انجام حجی عزتمندانه شد، تقدیر و تشکر می‌کنیم».

کد مطلب 4426492

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