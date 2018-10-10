توجه بیشتری به جنبه های مشترک زبان فارسی درآمیخته درفرهنگ هند شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آذرمیدخت صفوی از کشور هندوستان ظهر چهارشنبه با موضوع «شعر فارسی هند؛ تار حریر دو رنگ» به سخنرانی پرداخت و گفت: رابطه شعر و عرفان در سرزمین ایران از قرن ششم محسوس و نمایان می شود و در قرن هفتم با هم در آمیختند و چون به سرزمین هند رسید مملو از فکر تصوف و عرفان بوده است و بذر آن را در سرزمین هند افشانده و پراکنده است.

وی افزود: عجین شدن فکر هندی و ایرانی در شعرهای شاعران این کشورها متجلی است؛ هند به وحدت و یگانگی بیشتر از کشور ایران نیاز داشت و این تحت تاثیر عرفا و دراویش هند بود که این وحدت و یگانگی نیاز جامعه چند فرهنگی این کشور بود.

بانو صفوی با اشاره به نمونه هایی از اشتراکات زبان فارسی در اشعار شاعران هندی گفت: نفود افکار عرفانی ایران در هند آنچنان بود که افزون بر شعرا، اندیشمندان هندی هم متاثر از عرفا و شعرای ایرانی بودند.

وی اضافه کرد: فرهنگ هند را شاعران پارسی گوی هندوستان در شعر خود بیان داشته اند، بنابر این باید توجه بیشتری به این جنبه های و جهاد مشترک که در فکر و فرهنگ هند درآمیخته، شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه های سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، نشست دوم علمی روز نخست به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دارد که با حضور صاحب نظران و ادبا در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز برگزار می شود.