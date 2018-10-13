اطلاعات ۲۹ میلیون کاربر فیس بوک فاش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیس بوک اعلام کرده در نفوذ امنیتی که چندی قبل اتفاق افتاد، اطلاعات ۲۹ میلیون کاربر فاش شده است.

این درحالی است که شبکه اجتماعی مذکور ابتدا اعلام کرد ۵۰ میلیون حساب کاربری تحت تاثیر این هک قرار گرفته اند.

هکرها به اسامی، آدرس ایمیل یا شماره تماس این ۲۹ میلیون حساب دسترسی یافته اند. این درحالی است که از این تعداد حساب، اطلاعات دقیق تر ۱۴ میلیون کاربر فاش شده است. این اطلاعات دقیق تر شامل مواردی مانند شهر سکونت، تاریخ تولد و حداقل ۱۰ مکانی که فرد جستجو کرده یا ۱۵ موضوع جستجوی اخیر او است.

همچنین حساب کاربری یک میلیون نفر نیز هک شده اما هیچ اطلاعاتی فاش نشده است.

این شبکه اجتماعی تصمیم دارد برای تمام افرادی که حساب کاربری شان هک شده، پیامی ارسال کند. به گفته فیس بوک اپلیکیشن های طرف سوم و همچنین کاربران واتس اپ و اینستاگرام از این نفوذ امنیتی در امان بوده اند.

در حال حاضر «اف بی آی» مشغول تحقیق درباره این موضوع است اما مقامات از آنها خواسته اند تا درباره افراد پشت این حمله گفتگویی انجام دهند.