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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

عضویت بیش از۹۰۰۰ ایثارگر در سامانه برخط ایثار/تحقق ارائه ۱۲ خدمت

عضویت بیش از۹۰۰۰ ایثارگر در سامانه برخط ایثار/تحقق ارائه ۱۲ خدمت

یاسوج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد از ثبت نام و عضویت۹ هزارو ۲۲۰ ایثارگر در سامانه برخط ایثار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور موسوی پیش از ظهر شنبه در نشست با شورای معاونین، افزود: ۱۲ خدمت الکترونیکی از طریق سامانه برخط ایثار به جامعه هدف داده می شود.

موسوی با بیان اینکه تحقق ارائه خدمت الکترونیکی و حضوری توسط بنیاد شهید استان هدفگذاری شده، عنوان کرد: ۳۵ خدمت قابل ارائه به جامعه ایثارگری استان شناسایی شده و امید است که بتوانیم پوشش این خدمات در قالب میز خدمت الکترونیک را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه  ایثارگران برای استفاده از سامانه برخط ایثار باید رمز عبور را از اداره هاتف شهرستان ها دریافت کنند، گفت: درخواست خدمات اشتغال، درخواست کارت شناسایی ایثارگری و درخواست تسهیلات مسکن از جمله موارد قابل ارائه در سامانه است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خاطرنشان کرد: امید است در آینده ای نزدیک افزایش پوشش خدمات الکترونیک در قالب سامانه را داشته باشیم.

موسوی افزود: همچنین با هدف پوشش بهتر خدمات حضوری، میز خدمت در بنیاد شهید راه اندازی شده و خدمات دهی به جامعه هدف را انجام خواهد داد.

کد مطلب 4428446

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