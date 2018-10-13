فرهنگ و ارزش های اسلام مورد نیاز تمام ملت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی شامگاه شنبه در دیدار با وزیر علوم، تحقیق و فناوری کشور بیان کرد: تمام انبیاء برای راه رشد انسان با استفاده از دو کلمه تعلیم دهنده و تربیت کننده مبعوث شدند.

وی بابیان اینکه علم در اسلام یک فریضه است، اظهار کرد: اگر دو اصل علم و ایمان در جامعه بشری به صورت خودسر رها شود، وحشی گری مدرن به وجود می آید.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اصل و اساس رشد انسان به علم است، گفت: انسان موجودی است که باید دانش بنیان باشد و شرط اولیه برای این امر علم است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در قرن های متمادی که مسلمانان پیشوایان علم دنیا بودند، علم همراه با اخلاق و ایمان بود.

وی با بیان اینکه علم بدون ایمان تمدن وحشی گری است، افزود: اگر مسلمانان به وظیفه خود عمل نکنند و فریضه علم را رها کنند، به دست کسانی می افتد که بویی از دین نبرده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: باید دانشگاه ها از آلودگی فرهنگ منحط غرب پاک شود.

وی بیان کرد: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی فرصتی پدید آمده که بتوانیم هم رشد علمی متناسب با فرهنگ ایجاد کرده و هم در صحنه علمی دست به انجام کارهایی که لازم است، بزنیم.

آیت الله عبادی با بیان اینکه نباید دانش صرفا بدون عمل باشد، اظهار کرد: باید به آنچه که اهداف صحیح اسلام است به کمک انسان های فرهیخته و دلسوز برسیم.

وی با بیان اینکه اسلام مخصوص همه ملت ها است، افزود: فرهنگ و ارزش های اسلام مورد نیاز همه بشر است‌.