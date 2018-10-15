افزون بر ۱۰۰۰ واحدتولیدی در البرز مشمول استاندارد اجباری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فتانه شکرالهی صبح دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت هفته استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: ۱۴ اکتبر مصادف با ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد است.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال، استانداردهای بین‌المللی و چهارمین انقلاب صنعتی است، افزود: ایران در بین ۱۶۲ کشور اعضای سازمان بین‌الملل استاندارد رتبه ۲۲ را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل استاندار استان البرز در بخش دیگری با تأکید بر اینکه هفته استاندارد را با تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل آغاز می‌کنیم، گفت: روز گذشته همایشی در سازمان ملی استاندارد برگزار شد و از برترین‌های کشور در حوزه‌های استانداردسازی تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از سه واحد تولیدی استان البرز در همایش ملی استاندارد

شکر الهی بابیان اینکه استان البرز دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است، افزود: از ۱۸ واحد برتر تولیدی کشور که از آن‌ها تقدیر به عمل آمد سه واحد از استان البرز بود.

وی بابیان این مطلب که بیش از ۲ هزار آزمایشگاه‌های همکار تائید شده داریم، افزود: از این تعداد چهار آزمایشگاه برتر شدند که یک آزمایشگاه برتر سهم استان البرز بوده است.

مدیرکل استاندار استان البرز با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی باید از کودکی آغاز شود، گفت: همکاران ما با مراجعه به مهدکودک‌ها، مدارس و کانون‌های پرورش فکری به کودکان آموزش‌های ترویج فرهنگ استاندارد را ارائه می‌کنند.

شکرالهی بابیان اینکه در طول سال رصد و نظارت کامل در حوزه استانداردسازی در استان انجام می‌شود، گفت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری از تعداد ۴۰۰ باسکول وسایل نقلیه چرخ‌دار موجود در سطح استان از ۲۵۷ آن‌ها بازدید به عمل آمد.

بازدید از ۴۰۰ نازل سوخت

وی با اشاره به اینکه در طول سال دو بار نازل‌های سوخت را کنترل می‌کنیم، گفت: ۶۵ جایگاه در سطح استان البرز وجود دارد که از ۴۰۰ نازل در طول شش‌ماهه نخست سال جاری بازدید به‌عمل‌آمده است.

مدیرکل استاندارد استان البرز با تأکید بر اینکه هر آنچه از گمرک وارد می‌شود مورد نظارت قرار می‌گیرد، گفت: ۶۰۰ اظهارنامه وارداتی و ۵ اظهارنامه صادراتی را موردبررسی قرار داده‌ایم.

شکرالهی با اشاره به اینکه آنچه مشمول استاندارد اجباری است را کنترل می‌کنیم، گفت: بیش از ۳۳ هزار استاندارد ملی تدوین‌شده است ولی فقط ۸۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هزار و ۲۴ واحد تولیدی در استان وجود دارد، گفت: این واحدها مشمول استاندارد اجباری هستند.