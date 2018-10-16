تقدیر محسن هاشمی از کاروان پاراالمپیک ایران

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت روز عصای سفید، نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تلاوت آیاتی از قران مجید توسط قاری روشندل کشورمان عباس پور فرد آغاز شد.



در ادامه، محسن هاشمی در جلسه شورا افتخار آفرینی اعضای کاروان پارا المپیک ایران را تبریک گفت و اظهار داشت: این افتخار آفرینی را به کاروان پاراالمپیک تبریک گفته و جا دارد از این عزیزان تشکر داشته باشیم به واسطه پیروزی های ارزشمندشان به ویژه آقای سیامند رحمان که رکورد جهان در وزنه برداری را زدند، آقای شاهین ایزد یار به واسطه کسب ۷ مدال طلا و نیز خانم عاطفه نقوی با کسب سه مدال طلا.



هاشمی افزود: این افتخار آفرینی جای خوشحالی دارد و برگ زرین دیگری در ویترین افتخارات کشور عزیزمان ایران است.