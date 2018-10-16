به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها طی نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور، معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح وضعیت نامناسب مالی شورای عالی استانها، خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه این شورا شد.

در بخشی از نامه مهندس الویری رئیس شورای عالی استانها آمده است: در هفت ماه از ابتدای سالجاری از سرجمع اعتبار پیش بینی شده، معادل ۲۱.۲ درصد از بودجه شورای عالی استانها محقق شده است.

با عنایت به مفاد آئین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور موضوع تصویب نامه‌ای مورخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۲ درخصوص هزینه های ستادی اعضای محترم شورای عالی استانها و نیز شوراهای اسلامی استان ها بودجه این شورا محقق نشده و موجبات ایجاد مطالبات معوق و نارضایتی را فراهم نموده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، در این نامه همچنین آمده است: سپاسگزار است در راستای سیاست‌های دولت محترم مبنی بر تقویت جایگاه شوراهای اسلامی و حفظ شأن شخصیت حقوقی ۳۷۰۰۰ واحد شورایی و ارتقاء جایگاه حقیقی قریب به ۱۲۰ هزار نفر عضو منتخب مردم شریف و باتوجه به همراهی حداکثری شوراها در این دوره با دولت محترم دستور فرمایند منوال سنوات گذشته نسبت به تخصیص ۱۰۰درصدی بودجه مصوب سال جاری مساعدت ویژه به عمل آید.