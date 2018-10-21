مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا کرد/جزئیات توسعه شهرهای جدید

حبیب الله طاهرخانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت نامعلوم متقاضیان مسکن مهر پردیس اظهار داشت: در حال حاضر مسکن مهر پردیس دچار وضعیت پیچیده ای شده است؛ از یک سو افزایش قیمت ها را داریم و از سوی دیگر تعهدهایی به مردم داده شده است اما عموم ناراحتی متقاضیان مسکن مهر پردیس در خصوص اقلامی است که با کمبود مواجهیم مانند پکیج بوسترپمپ؛ اکثرا افرادی هستند که واحدهای آنها تکمیل شده و آماده تحویل است اما به گفته پیمانکاران، قیمت این اقلام بسیار بالا رفته و حتی در بازار پیدا نمی شود از آنجایی که تولیدکننده های این اقلام انحصاری هستند، یک مقدار کار را سخت کرده است.

پکیج واحدهای تکمیل شده مسکن مهر پردیس، خریداری و نصب می شود

وی افزود: اواخر هفته گذشته سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد با پیمانکار صحبت کرده است و قرار است پیمانکار نصب پکیج را به هر نحوی که شده آغاز کند به خصوص افرادی که واحد آنها تحویل شده، پکیچ های آنها نصب شود بنابراین اعتراضات مردم عمدتا از این صنف است.

فاز هشتی های پردیس می توانند با واحدهای فاز ۱۱ جابه جا کنند

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود معارض در اراضی واحدهای در دست ساخت متقاضیان مسکن مهر فاز ۸ پردیس و تسهیل جابه جایی آنها با واحدهای ساخته شده گفت: در فاز ۸ تعدادی از واحدها معارض ملکی پیدا کرده است که سبب شده تا پیشرفت پروژه ها با تأخیر روبه رو شود و مجموعا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت دارند. ما به آن دسته از مردم که به تعهدات مالی خود عمل کرده اند توصیه کرده ایم در فازهای ۱۱ یا ۵ و ۹ جدید، واحد خود را تحویل بگیرند. اما آن دسته از متقاضیانی که اصرار دارند در فاز ۸ باقی بمانند مشکلی ندارد و مسائل قضایی این فاز روبه رفع است و می توانند در همین فاز باقی بمانند و امیدواریم سریعتر واحد را تحویل دهند.

چه کسانی در واحدهای ویلایی ایوانکی ساکن می شوند؟

وی درباره شهر جدید ایوانکی گفت: تأسیس این شهر جدید قبلا به تصویب رسیده بود ولی شرکت عمران شهر جدید ایوانکی به صورت مستقل ایجاد نشده بود و ذیل شرکت عمران شهر جدید پردیس فعالیت می کرد اما در حال حاضر مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت برای ایجاد شرکت مستقل عمران شهر جدید ایوانکی را دریافت کرده ایم و در آینده نزدیک در هیئت دولت نیز این مصوبه به تصویب می رسد و فعالیت این شرکت آغاز خواهد شد چون در شرق تهران قرار دارد، در این منطقه شهرک های صنعتی و کارخانه های متعددی داریم و جامعه هدف ما کارکنان و کارگران این شهرک های صنعتی هستند تا بتوانیم آنها را در این منطقه اسکان بدهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی دیگر از اقشار هدف ما برای استقرار در شهر جدید ایوانکی، سرریز جمعیت شرق تهران است، ادامه داد: سعی ما این است که در ایوانکی واحدهای بزرگتر، ویلایی و با شرایط کیفیت زندگی بهتر مسکن اقشار مختلف را آماده سازی کنیم. ضمن اینکه از نظر قیمتی هم بسیار مناسبتر از شهر تهران است و مساکنی که ارائه می شود عمدتا کم تراکم و ویلایی است تا برای افرادی که می خواهند در این منطقه ساکن شوند، جذابیت ایجاد کند.

وی درباره مشکل کم آبی ایوانکی گفت: انتقال خط لوله آب به ایوانکی تکمیل شده و معضل خاصی در کمبود آب نداریم؛ ضمن اینکه دو مخزن ۳ هزار متر مکعبی در این شهر جدید احداث و نصب شده است اما به طور کلی مسأله آب، یک معضل جدی برای کشور محسوب می شود که ما هم باید در نحوه توسعه فضای سبز و هم دیگر مصارف شهرهای جدید کشور تجدید نظر کنیم.

آغاز ساخت همه ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید تا ۲۲ بهمن

طاهرخانی در خصوص احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی در ۱۲ شهر جدید گفت: برنامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی تا بهمن ماه به طور کامل در شهرهای جدید هدف آغاز می شود؛ در هفته دولت در چند شهر جدید کلنگ احداث این واحدهای مسکونی زده شد از جمله در شهر جدید بهارستان با همکاری انجمن انبوه سازان استان اصفهان، پرند با حضور وزیر راه و شهرسازی و در شهر جدید صدرا هم پروژه های مربوطه آغاز شده است در سایر شهرها مانند تیس و سیراف هم این فعالیت در آستانه آغاز است.

وی با بیان اینکه در شهر جدید هشتگرد نیز اقدامات لازم برای شروع ساخت واحدهای مسکونی مربوط به این طرح، نهایی شده و به زودی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: ساخت تمام این ۵۰ هزار واحد تا ۲۲ بهمن آغاز خواهد شد.

۵۰ هزار واحد جدید، ویژه اقشار متوسط است نه ضعیف

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ به این پرسش که جامعه هدف این ۵۰ هزار واحد کدام قشر است و چرا جایی برای اقشار ضعیف در اجرای آن دیده نشده است، یادآور شد: به انداز کافی عرضه مسکن در شهرهای جدید برای اقشار کم درآمد به خصوص دهک های ۴ و ۵ داشته ایم. هنوز هم اسکان کامل در این واحدهای عرضه شده از سوی اقشار ضعیف علی رغم اینکه فضا به طور کامل آماده سازی شده، انجام نشده است.

ایجاد تنوع جمعیتی در شهرهای جدید با احداث این ۵۰ هزار واحد

وی ادامه داد: بحث بعدی این است که نمی خواهیم افرادی که در قالب مسکن مهر آمده اند، شرایط اجتماعی آنها تغییر می کند، نادیده گرفته شوند. مثلا گزارشی داشتیم از شهر جدید گلبهار که مسکن مهر زیادی آنجا تحویل داده ایم و این واحدهای عموما یک خوابه هستند ولی حالا وضع زندگی آنها بهتر شده یا تعداد افراد خانواده اش افزایش یافته درنتیجه دنبال واحدهای بزرگتر و با کیفیت بالاتر هستند که متأسفانه چنین واحدهایی برای عرضه نداریم لذا احداث این ۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، ویژه چنین افرادی است. از سوی دیگر می خواستیم تنوعی هم در اقشار ساکن شهرهای جدید داده شود به همین دلیل فعلا در این بخش استقرار اقشار متوسط در دستور کار ما قرار دارد اما اگر این برنامه به خوبی پیش برود و تنوعی به جمعیت داده شود، برنامه های اصلی ما که تأمین مسکن برای اقشار ضعیف است، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره منابع مالی اجرای این طرح گفت: چارچوب آن بیشتر مشارکتی است به این صورت که زمین و پروانه ساختمانی را تأمین می کنیم، مشارکت کنندگان هم آورده مالی را می آورند که بخشی از آن منابع مالی خودشان است و بخش دیگر را هم پیش فروش می کنند. بخش دیگر هم منابعی است که از بانک عامل بخش مسکن تأمین می شود.

فعلا در پردیس قرار نیست واحد جدیدی ساخته شود

وی درباره شهرهای جدید استان تهران که قرار است در این طرح مشارکت داشته باشند، گفت: در پردیس این طرح فعلا اجرا نمی شود چون تقریبا تمام اراضی ما در اختیار مسکن مهر قرار گرفته است و زمین خالی نداریم اما روی ۱۰۰ هکتار زمین با منابع طبیعی در حال همکاری هستیم که اگر اسناد آن به شرکت عمران شهرهای جدید منتقل شود، امکان شروع این کار در پردیس هم فراهم خواهد شد. اما در حال حاضر پرند و اندیشه و هشتگرد شهرهای جدید هدف اجرای طرح احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید هستند.

کاهش ۸ هزار واحدی خانه های خالی پرند

طاهرخانی در پاسخ به این پرسش که در شهر جدید پرند تا پیش از گرانی مسکن چند هزار واحد بدون متقاضی داشتیم و در حال حاضر این واحدهای به چند دستگاه رسیده است؟ گفت: قبلا از گرانی مسکن حدود ۷ تا ۱۰ هزار واحد بدون متقاضی داشتیم که مهمترین علت آن ضعف خدمات رسانی به این شهر بود که شامل خدمات روبنایی و زیربنایی اعم از فضای سبز، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، خدمات شهری و جمع آوری زباله و امثال اینها می شد.

وی خاطرنشان کرد: اما در ظرف زمانی سه چهار سال اخیر بخش زیادی از این مشکلات ترمیم شد همین الان هم برنامه جدی تری داریم تا کیفیت زندگی بهتری را در پرند فراهم کنیم. پروژه های خوبی در این چند ساله احداث و تحویل شد پروژه های زیادی هم در دست احداث است اینها این پیام را به مردم داده است که وضعیت زندگی در پرند رو به بهبود است.

۴۰ رام قطار حومه ای تهران-پرند/ آغاز ساخت متروی فرودگاه امام-پرند

طاهرخانی ادامه داد: بحث دسترسی ریلی به پرند نیز توسعه یافته و ۲۰ رام قطار ریل باس در صبح و ۲۰ رام قطار ریل باس در بعد از ظهر بین پرند و تهران در هر یک ساعت یک بار با قیمت مناسب تردد دارد. همچنین پیمانکار احداث خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) به پرند هم فعال شده است که چشم انداز مثبتی برای استقبال از پرند است.

گرانی مسکن، تهرانی ها را پرندنشین کرد

وی در خصوص دیگر علت کاهش واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی شهر جدید پرند گفت: افزایش قیمت ملک در تهران سبب استقبال از واحدهای فاقد متقاضی پرند شد و در حال حاضر تنها واحدهایی که اختلاف با پیمانکار بر سر قیمت داریم، فاقد متقاضی هستند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، حداکثر ۲ هزار واحد مسکن مهر شهر جدید پرند بدون متقاضی مانده است.