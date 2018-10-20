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۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۳

در مالزی برگزار می شود؛

کنفرانس بین‌المللی اگزیستانسیالیسم، فلسفه، آزادی و تشویش

کنفرانس بین‌المللی اگزیستانسیالیسم، فلسفه، آزادی و تشویش

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی اگزیستانسیالیسم، فلسفه، آزادی و تشویش در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ در کوالالامپور، مالزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی اگزیستانسیالیسم، فلسفه، آزادی و تشویش در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ در کوالالامپور، مالزی برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:

اگزیستانسیالیسم،  پیدایش موضوع وجود و هستی به عنوان یک مشکل فلسفی،  نیچه و نیهیلیسم،  آزادی و ارزش، ایده آل ارزش‌ها، سیاست، تاریخ و تعامل، هایدگر، تاریخ به عنوان ادعا،  سارتر، اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم، انسان گرایی، پوچ‌گرایی، کمال و تعالی،  ناامیدی، مخالفت با پوزیتیویسم و عقلانیت، دین، قرن ۱۹،داستایوفسکی،فلسفه وجود در اوایل قرن بیستم، فلسفه وجود پس از جنگ جهانی دوم،  فلسفه وجود در هنر، فیلم و تلویزیون، ادبیات، تئاتر، انتقادات، اگزیستانسیالیسم امروز

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به آدرس  https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/kuala-lumpur/ICEPFA?step=۲  ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۲/kuala-lumpur/ICEPFA مراجعه گردد.

کد مطلب 4435337
مهرنوش محمدزاده

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