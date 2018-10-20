به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی اگزیستانسیالیسم، فلسفه، آزادی و تشویش در روزهای ۱۱ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ در کوالالامپور، مالزی برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:

اگزیستانسیالیسم، پیدایش موضوع وجود و هستی به عنوان یک مشکل فلسفی، نیچه و نیهیلیسم، آزادی و ارزش، ایده آل ارزش‌ها، سیاست، تاریخ و تعامل، هایدگر، تاریخ به عنوان ادعا، سارتر، اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم، انسان گرایی، پوچ‌گرایی، کمال و تعالی، ناامیدی، مخالفت با پوزیتیویسم و عقلانیت، دین، قرن ۱۹،داستایوفسکی،فلسفه وجود در اوایل قرن بیستم، فلسفه وجود پس از جنگ جهانی دوم، فلسفه وجود در هنر، فیلم و تلویزیون، ادبیات، تئاتر، انتقادات، اگزیستانسیالیسم امروز

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/kuala-lumpur/ICEPFA?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۲/kuala-lumpur/ICEPFA مراجعه گردد.