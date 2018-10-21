درج برچسب تاثیر تولید مواد غذایی بر محیط زیست بر روی کالا ها

به گزارش خبرنگار مهر، مورتن هویر مدیر شورای کشاورزی و غذای دانمارک اوایل ماه جاری پیشنهاد درج برچسب هایی با مضمون تاثیرات تولید مواد غذایی بر روی شرایط اقلیمی را مطرح کرد.

شورای غذا و کشاورزی دانمارک طی این طرح مغازه داران و تولید کنندگان مواد غذایی را موظف به درج برچسبی با مضمون میزان تاثیر روند تولیدات مواد غذایی بر محیط زیست و شرایط اقلیم کرده است.

این اقدام به منظور فراهم کردن زمینه انتخاب هایی عاقلانه تر را برای مشتریان فراهم می کند. به گزارش سی ان ان، این روش راه حلی مناسب برای کاهش تاثیر کشاورزی بر روی تغییر اقلیم است.

کشور دانمارک طرح نصب برچسب تاثیرات اقلیمی بر روی مواد غذایی را از ۱۰ سال پیش با همکاری اتحادیه اروپا شروع کرده است. در حال حاضر نیز این طرح در ۳۸ نقطه دانمارک اجرایی شده است.

جوزف پور پژوهشگر کشاورزی در دانشگاه آکسفورد اجرای این طرح را دارای سه فایده مهم برای کاهش تاثیرات منفی بر روی تغییر اقلیم دانسته است.

بر اساس این طرح تولیدکنندگان مواد غذایی مجبور به اندازه گیری اثرات تولیدات خود بر روی محیط زیست می شوند. از سوی دیگر با وجود یک معیار اندازه گیری ثابت برای همه، افرادی که این میزان را رعایت نکنند نیز قابل پیگیری خواهند بود.

فایده دیگر این طرح نیز حمایت از تولید پایدار است. نتیجه دیگر نیز نمایان شدن سیستم و فرآیند تولید موادغذایی است. این امر موجب بهبود در پرداخت مالیات ها و پرداخت جریمه مجازات های محیط زیستی خواهد شد.

به علاوه در این برنامه تلاش شده تا برچسب ها در کنار قیمت کالا ها نصب شده و از بسته بندی های اضافی خودداری شود. حال باید دید تا این طرح چه میزان بر روی انتخاب های مصرف کنندگان و بهبود شرایط اقلیمی تاثیر خواهد داشت.