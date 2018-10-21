کلیات طرح «ساماندهی زندانیان» تصویب شد/ بازگشت جزئیات به کمیسیون

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» در جلسه علنی امروز مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان این طرح، کلیات آن به رأی گذاشته شد و با ۱۴۹ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

همچنین در ادامه جمعی از نمایندگان طی نامه ای به هیئت رئیسه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی برای رفع برخی ابهامات شدند که وکلای ملت با ۱۷۹ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با ارجاع این طرح به کمیسیون مذکور موافقت کردند.

گفتنی است این طرح به امضای ۱۲۴ نفر از نمایندگان رسیده و دارای ۳۲ ماده است.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: کاهش جمعیت کیفری زندان ها یکی از سیاست های اصولی ابلاغی مقام معظم رهبری است که با لحاظ شرایط و واقعیات موجود در داخل زندان ها از جهت تعداد زندانیان، آثار منفی حضور در زندان برای زندانی و خانواده، تبعات اقتصادی و اجتماعی بالابودن تعداد زندانیان ابلاغ شده است. ایجاد الزامات قانونی برای قوه قضائیه و قضات در رسیدگی به پرونده ها و صدور قرار و احکام در مراحل مختلف رسیدگی، می‌تواند به تصحیح وضعیت نابسامان موجود و کاهش تعداد زندانیان شود.