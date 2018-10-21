به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه ذوالقدور نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در تذکری اظهار داشت: از وزیر علوم درخواست میکنیم تا هرچه سریعتر مشکلی را که برای دانشجویان دانشگاه آزاد به وجود آمده، مورد رسیدگی قرار دهد و برطرف کند.
وی ادامه داد: اخیراً دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت خود در رشته علوم پزشکی، جمع کثیری از دانشجویان را پذیرش کرد و ثبتنام آن افراد به صورت قانونی انجام شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روند قانونی در حالی طی شدن بود که دانشگاه آزاد پس از ثبتنام این افراد عذرخواهی کرده و اعلام داشت که اشتباهی رخ داده است.
ذوالقدر با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد نمیتواند به یک عذرخواهی بسنده کند، گفت: از وزیر علوم میخواهیم به این موضوع رسیدگی کند، چرا که این دانشجویان فرصت حضور در دانشگاههای دیگر را هم از دست دادهاند.
در ادامه شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان هم در تذکری مشابه اظهار داشت: بیش از ۲۲ هزار دانشجو به دلیل این سهلانگاری، در بلاتکلیفی به سر میبرند که علت اصلی این مشکل به کمتوجهی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد برمیگردد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این تذکرات گفت: آقای عارف رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این موضوع را با حضور مسئولان دستگاههای مربوطه مورد بررسی قرار دهد و برای حل آن تصمیمگیری کند.
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