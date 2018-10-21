صدای زنگ آسیب های اجتماعی برای نوجوانان و جوانان بلند شده است

به گزارش خبرگزار مهر، به نقل از آموزش و پرورش فارس، علی‌عسکر نجفی در حاشیه کارگاه آموزشی تربیت مدرس در شیراز، به آنچه روند فزایند آسیب و تهدیدهای موجود در جامعه اشاره و اضافه کرد: بین آسیب های مختلفی که حیات اجتماعی ما و فرزندانمان را در خانواده و مدرسه تهدید می کند، نگرش جوانان و نوجوانان ما نسبت به این موضوع هم، با توجه به مقتضیات رشد آنها تهدید کننده است .

نجفی با بیان اینکه امروز زنگ خطر شدیدتر و قوی تر از قبل برای جامعه ما به صدا در آمده است گفت: امروز بیشتر از گذشته سلامت جسمی و روانی نسل های آتی در خطر است و نوجوانان و جوانان ما به طرق مختلف به شدت مورد تهدید هستند .

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: امروز ما دچار پارادوکس یا تناقض در سنین نوجوانی در بحث و موضوع آسیب های اجتماعی هستیم؛ به این معنا و منظور که از یک سو امید به زندگی ، شور و نشاط و قدرت دوران نوجوانی و جوانی این گروه سنی را به تحرک و فعالیت های بیش از حد وامی دارد و از سوی دیگر رفتارهای پرخطر و آمارهای ناشی از مرگ و میر ما را نگران می کند، این پارادوکس بسیار تهدید کننده است .

وی ادامه داد: نوجوان و جوان ما با انرژی و شور و شوق زیاد در متن جامعه زندگی می کند و ساختار نوجوانی به گونه ای است که درک آنها از خطر بیش از آنکه موجب رفتار احتیاطی شود اشتیاق آنها را برای آزمودن تصادفی آن موقعیت خطرناک بالا می برد و این همان خطرپذیری است که به شدت نوجوانان ما را تهدید می کند .

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه آمارهای موجود ازآسیب های اجتماعی نگران کننده اند و انسان را به فکر فرو می برد گفت: سوء مصرف مواد مخدر جدی ترین و شایع ترین آسیب در بین دانش آموزان است و استفاده از قرص هایی که حتی سلامت بزرگسالان را به خطر می اندازد؛ دانش آموزان را در معرض تهدید قرار می دهد .

وی همچنین با اشاره به اینکه اضطراب شایع ترین عامل روانی آسیب زا در بین دانش آموزان که برخاسته از زمینه های اجتماعی و فردی است گفت:طلاق ، آزار جنسی و در این بین نگرانی خانواده ها، احساس ناامنی ، عدم اعتماد به فرزندان تلاش برای کنترل بیشتر و در نتیجه بالا رفتن هزینه زندگی خانواده ها از عوامل آسیب زایی است که امروز با آن شدت درگیر هستیم و کمتر خانواده ای است که این مسائل و مشکلات را نداشته باشد .

نجفی با اشاره به اینکه عدم اعتماد، اپیدمی عمومی امروز جامعه ماست، گفت: امروز از اینکه نوجوانان ما ساعاتی را بیرون از خانواده و در بین دوستانشان در جامعه بگذرانند احساس نگرانی می کنیم و می ترسیم که مباداد در این بین آسیبی به آنها وارد بشود .

وی یادآور شد: این عدم اعتماد به شدت خانواده های ما را تهدید می کند اما در پاسخ به این سؤال که چه باید کرد باید گفت طرح های زیادی را در سازمان های مختلف کشور از جمله بهزیستی ، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پرورش و سایر نهادهای حمایتی دیگر انجام شده است که آموزش مهارت های اجتماعی برای کاهش اعتیاد، طرح نماد یا نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان ، مدارس عاری از خطر ، طرح های مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ، طرح مهارت های مراقبت از خود ، طرح جشنواره نوجوان سالم و ... از این جمله هستند .

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به طرح «مدیریت مورد»که در خصوص مداخله مؤثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی یا به نحوی درمان اولیه برای کاهش آسیب را در دستور کار خودش دارد؛ گفت: بدون شک مهمترین و اساسی ترین مامن و ملجا برای مقابله با آسیبهای اجتماعی مدرسه و خانواده هستند که امروز به واسطه همین آسیبها به شدت مورد تهدید واقع شده اند .

وی افزود: آن حریم امن که ما در خانه و در مدرسه برای دانش آموزانمان ایجاد کرده بودیم امروز به واسطه عوامل مختلف مورد تهدید قرار گرفته، زیست جزیره ای بچه ها به نحوی که هر کدام در یک اتاق با یک تلفن همراه اوقات خود را سپری می کنند و آینده خودشان را می سازند حریم امن خانواده های ما را هم به چالش کشیده ، بچه های ما در این تلفن های همراه چه می نویسند و چه می بینند و چه می کنند این حریم امن به شدت مورد تهدید است .

نجفی یادآور شد: افراد زیادی از جمله پزشکان، پرستاران ، معلمان، رهبران جامعه ، رسانه ها باید در مکانهای مختلف در حوزه های خودشان کارهای کوچک انجام بدهند اما به هم پیوسته باید درک متقابلی از آسیبهای اجتماعی و خطرات و تهدیداتی که امروز ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده در بین این گروهها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید یک نهضت فراگیر و عمومی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در بین تمامی آحاد جامعه به وجود بیاید و این عمل یعنی مقابله با آسیبهای اجتماعی سالهای سال کار نیاز دارد تا بتوانیم بستر بهتری برای سلامتی و ایمنی فرزندانمان و همچنین نسلهای بعدی فراهم کنیم .

وی گفت: همه باید تلاش کنیم و این نهضت فراگیر را برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در آموزش و پرورش جاری کنیم وبارصد وضعیت آسیبهای اجتماعی ، برای مقابله با آن برنامه ریزی داشته باشیم .

مدیرکل آموزش وپرورش فارس همچنین گفت:باید آگاهی دانش آموزان ، والدین ، و کارکنان را نسبت به این موضوع از طریق مختلف افزایش دهیم و این را برای همکارانمان تبیین کنیم .

وی گفت: باید نهضت فرهنگی مقابله با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر را تعمیم دهیم و مدارس را برای مواجهه فعال با این آسیبهای اجتماعی توانمند کنیم .

نجفی گفت:خوشبختانه در سند تحول بنیادین به این نقش کلیدی مدرسه در راهبری فعالیتهای آموزشی و پرورشی توجه جدی شده و در بحث آسیبهای اجتماعی هم پیوند مدرسه خانه و محله به عنوان سه مکانی که تبیین گر رخدادها در خصوص آسیبهای اجتماعی است اشاره جدی شده است .

وی گفت: برای کاهش عوامل مخاطره آمیز در بین دانش آموزان برای توسعه زیرساختها و خدمات پیشگیرانه و مراقبتی از جمله خدمات حمایتی ، مددکاری اجتماعی و اقدامات مکمل دیگر باید زمینه سازی وهم افزایی کنیم.

مدیرکل آموزش وپرورش فارس برگزاری این کارگاه را در پیشگیری از آسیب اجتماعی و مقابله با آن موثر دانست و گفت: در نظام های آموزشی توسعه بحث مددکاری اجتماعی به عنوان یک عامل مؤثر در مدرسه جا افتاده است.

نجفی با اشاره به اینکه بحث خودکشی به عنوان یکی ازمباحث بسیار مهم و نگران کننده در حوزه آسیبهای اجتماعی است، گفت: پدیده هایی مثل کنکور که امروز تمام ذهن خانواده ها را تحت الشعاع خود قرار داده است و خانواده ها به شدت از این قضیه رنج برده و به صورت منفی از آن متاثرند خود عاملی است که موجب بالا رفتن بسامد خودکشی در بین نوجوانان و جوانان متاثر است .

وی کنکور را منشا آسیب‌های اجتماعی دانست و در عین حال تاکید کرد برای مقابله با این موضوع نمی‌توان نسخه سلیقه‌ای پیچید.