شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: این سامانه بارشی از عصر روز یکشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود.

وی بیان کرد: این سامانه بارشی تمام سطح استان را در بر می گیرد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش در ارتفاعات به صورت تگرگ است.

وی ادامه داد: روند کاهش دما همچنان در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شهرکرد همچنان سرد ترین منطقه کشور است، بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به صفر درجه سانتی گراد رسیده است.