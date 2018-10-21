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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۵

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود

یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی جدید وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: این سامانه بارشی از عصر روز یکشنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود.

وی بیان کرد: این سامانه بارشی تمام سطح استان را در بر می گیرد.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش در ارتفاعات به صورت تگرگ است.

وی ادامه داد: روند کاهش دما همچنان در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شهرکرد همچنان سرد ترین منطقه کشور است، بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به صفر درجه سانتی گراد رسیده است.

کد مطلب 4436750

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