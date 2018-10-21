ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری درکشور یکی از رویکردهای مهم کیش اینوکس

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا باغانی مدیر مسئول بورس ۲۴ با اشاره به نقش مهم نمایشگاه های مالی و سرمایه گذاری در دنیا گفت: نبض حیات اقتصادی کشورها بازار سرمایه است در بیان اهمیت برگزاری رویدادهای اقتصادی و سرمایه گذاری همین جمله نشان دهنده جایگاه نمایشگاه کیش اینوکس است.

وی افزود: کیش اینوکس در مقایسه با دیگر نمایشگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری به جهت فراگیری و طیف گسترده شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور و شرکت های خارجی موفق تر عمل کرده است و جزیره کیش به عنوان گل سر سبد جزایر و مناطق آزاد کشور ۵ دوره متوالی است که میزبان شایسته ای برای این رویداد مهم اقتصادی کشور است.

علیرضا باغانی در ادامه در خصوص اهمیت برگزاری این دست نمایشگاه ها گفت: بیش از نیمی از درآمد کشور متکی به فروش نفت است اما این درآمد زایی تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد باید در پی تامین سرمایه های مورد نیاز کشور از منابع دیگری باشیم. یکی از این منابع جذب نقدینگی موجود در کشور است که باعث اثر گذاری بر بازار سکه و ارز شده است اگر این نقدینگی در بسترهای درست مانند اوراق مشارکت، صندوق های سرمایه گذاری یا خرید سهام سرمایه گذاری شوند شاهد رشد و توسعه اقتصادی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور دارای کد سهام داری هستند در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته به ۹۰ درصد می رسد تصریح کرد: برای رسیدن به ایرانی با توسعه اقتصادی نیازمند توجه به بازارهای مالی و سرمایه گذاری هستیم. دستیابی به این مهم از مسیر برگزاری رویدادهای قوی مالی و سرمایه گذاری مانند کیش اینوکس رخ می دهد.

مدیر مسئول بورس ۲۴ تاکید کرد: البته در کنار برگزاری این رویداد مهم، ارائه تسهیلات و خدمات ویژه سفر به گردشگران جزیره کیش در ایام برگزاری نمایشگاه اهمیت زیادی دارد تا علاوه بر شرکت کنندگان، شاهد استقبال بازدیدکنندگان تخصصی و عمومی باشیم زیرا یکی از نقش های کیش اینوکس فرهنگ سازی مالی درجامعه است .

وی اظهار داشت: بازدیدهای دانش آموزان و دانشجویان از این نمایشگاه یکی از اقدامات اثرگذار در فرهنگ سازی مالی و سرمایه گذاری در کشور است تا نسلی آگاه به امور اقتصادی پرورش دهیم.

علیرضا باغانی در پایان گفت: کیش اینوکس علاوه بر مهیا کردن زمینه برای تبادل، هم افزایی و تعامل دانش و دستاوردهای اقتصادی و مالی، فرصتی برای معرفی بازار سرمایه به عنوان بازار امن با حاشیه سود مطمئن به بازدید کنندگان است.

رویداد KishINVEX ۲۰۱۸ امسال با ابعادی بزرگ تر و محتوایی کامل تر از دوره های گذشته در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

بیش از ۲۵۰ شرکت داخلی و خارجی میهمان این دو نمایشگاه هستند. برگزاری ۲۸ نشست تخصصی و همایش بین المللی با حضور بیش از ۱۰۰ سخنران برجسته داخلی و ۲۵ سخنران بلند پایه بین المللی از نقاط عطف کیش اینوکس ۲۰۱۸ است.

در کنار حضور سخنرانان و استقبال خوب شرکت های بزرگ خارجی و داخلی، حضور هیات های دیپلماتیک بیش از ۱۵ کشور دنیا بیانگر اهمیت این دو رویداد بزرگ اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است.

رویداد kishinvex۲۰۱۸ با در نظر گرفتن فرصت ها و چالش های اقتصادی کشور و با تمرکز بر محورها و موضوعاتی نظیر گسترش تعاملات بین المللی بازار سرمایه، تمرکز بر راهکارهای تامین مالی پروژه ها، افزایش تولید داخلی، توسعه کارآفرینی و رشد صادرات کشور از طریق مشارکت بازار سرمایه، توانمند سازی شرکت های بخش خصوصی در مواجه با چالش های اقتصادی پیش رو، کوچک سازی دولت از طریق واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، تقویت حوزه دانش بنیان، مباحث مربوطه به ارزهای دیجیتال، چگونگی و نحوه تراکنش های بین المللی در فضای جدید پیش رو، تبیین جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مدیریت فنی-حقوقی مراودات بین المللی در سایر محدودیت های تجاری، بررسی روش های همکاری بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی با شرکای خارجی برگزار می شود.

گفتنی است دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از ۳۰ مهر در فضایی به وسعت ۲۱ هزار مترمربع در مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش آغاز می شود و تا ۳ آبان ادامه دارد