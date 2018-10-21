آمازون ۱۳ شکاف امنیتی را رفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آمازون به تازگی بسته های ترمیم برای ۱۳ شکاف امنیتی در سیستم عامل FreeTOS و ماژول های ارتباط خدمات وب خود ارائه کرده است. سیستم عامل مذکور برای دستگاه های اینترنت اشیا عرضه شده است.

این شکاف اجازه می داد، افراد غیر مجاز دستگاه ها را خراب کنند، محتویات حافظه آنها را افشا کنندو از راه دور کدهایی را روی دستگاه اجرا کنند. به این ترتیب هکرها می توانستند به راحتی کنترل دستگاه ها را برعهده گیرند. اگر این شکاف ها ترمیم نمی شد، احتمالا مشکلات پیچیده ای به وجود می آمد.

FreeRTOS و SafeRTOS(سیستم عامل ایمنی محور) روی طیف وسیعی از دستگاه ها در خانه، خودرو، هواپیما و گجت های پزشکی متعددی به کار می روند.

شرکت Zimperium این اختلالات را کشف کرده و اکنون منتظر اتمام مهلت ۳۰ روزه افشای این شکاف هاست تا جزئیات امنیتی را فاش کند.

البته وجود چنین شکاف های امنیتی چندان عجیب نیست.