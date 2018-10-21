سریال تکراری کلاهبرداری ازشهروندان/شمابرنده مسابقه رادیویی هستید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، حدود دو ماه قبل پرونده ای در خصوص کلاهبرداری از شهروندی اراکی به پلیس آگاهی استان مرکزی ارجاع و تحقیقات کارشناسی پلیس برای بررسی موضوع آغاز شد.

شاکی با حضور در پلیس آگاهی اذعان داشت شخصی که خود را مجری یکی از شبکه های رادیویی معرفی می کرد، در تماس تلفنی با او اعلام کرده که او برنده جایزه یک مسابقه شده و برای دریافت جایزه به یک خودپرداز مراجعه کند که بعد از مراحلی که فرد تماس گیرنده بیان می کند، او متوجه کسر مبلغ ۳۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش می شود.

سید نورالدین حسینی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این باره گفت: با آغاز تحقیقات پلیس، سرنخ هایی از فرد تماس گیرنده در یکی از استان های مرکزی کشور به دست آمد و در تکمیل بررسی ها، این فرد شناسایی شد.

وی ادامه داد:‌ با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی تیمی از کارآگاهان پلیس به محل سکونت این فرد اعزام شدند و در عملیاتی او را دستگیر کردند.

بنابر اعلام رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این عملیات تعدادی سیم کارت و کارت بانکی در بازرسی از وسایل این فرد کشف و در استعلام انجام شده، مشخص شد که او فردی سابقه دار و دارای جرایم متعدد کیفری است.

حسینی در ادامه با اشاره به بازجویی های تخصصی کارآگاهان پلیس در تکمیل این پرونده گفت: با ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس هفت نفری که توسط این فرد به این شیوه از آنان کلاهبرداری شده بود در استان های اصفهان، مرکزی، هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و استان فارس شناسایی شدند.

وی در پایان با اشاره به ادامه تحقیقات تکمیلی در این پرونده افزود: پلیس بارها تاکید کرده که اگر قرار است هر گونه وجهی تحت هر عنوان به حساب عابر بانک فردی واریز یا انتقال یابد، لازم نیست به دستگاه های خودپرداز مراجعه کند و شهروندان در تماس افراد ناشناس مواظب شگردهای متقلبانه آنان باشند.