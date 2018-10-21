به گزارش خبرنگار مهر، فردا ۳۰ مهر ماه مراسمی با عنوان آیین تکریم مدیران پیشکسوت و بازنشسته سازمان میراث فرهنگی در سالن فجر ارگ آزادی برگزار شود در این مراسم قرار است از سه نفر از مدیران سازمان میراث فرهنگی که به سن بازنشستگی رسیده اند تقدیر شود. احمد دانیالی که پیش از این با تیم علی اصغر مونسان به این سازمان آمده بود و در دانشگاه آزاد فعالیت می کرد در سازمان میراث فرهنگی معاونت توسعه مدیریت سازمان را به عهده گرفته بود و چند پیش از این سازمان رفت. حسین تاجیک نیز معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌هاست که هنوز این سمت را به عهده دارد.

اما سید محمد بهشتی نیز قرار است دراین مراسم تجلیل شود. این بدان معناست که بهشتی از این سازمان خداحافظی می کند. او پیش از این در دولت هفتم و از سال ۱۳۷۶قدم به سازمان میراث فرهنگی گذاشت و در دهه ۸۰ نیز در دوره ای به عنوان رئیس پژوهشگاه و معاون میراث فرهنگی فعالیت کرد. سپس در سال ۹۲ با ورود کوتاه مدت محمد علی نجفی به عنوان مشاور رئیس سازمان فعالیت کرد و یک سال بعد با حکم مسعود سلطانی فر به عنوان رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی منصوب شد.

این مراسم و خداحافظی معاونان سازمان و سید محمد بهشتی در راستای اجرای قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعدادی از افراد مشغول به کار در آن به سن بازنشستگی رسیده اند. برخی از آنها هنوز در سمت مشاور فعالیت می کنند.