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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

معاون استاندار گلستان خبر داد:

ثبت‌نام بیش از ۱۷ هزار گلستانی در سامانه سماح

ثبت‌نام بیش از ۱۷ هزار گلستانی در سامانه سماح

گرگان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: تاکنون بیش از ۱۷ هزار زائر اربعین گلستانی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی‌اصغر طهماسبی در بازدید از کنسولگری موقت عراق در گلستان اظهار کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۹ گلستانی در سامانه سماح اربعین ثبت‌نام کرده که از این تعداد برای ۱۵ هزار و ۷۸۸ نفر ویزا صادرشده است،

وی ضمن بازدید از روند ثبت‌نام زائران و صدور ویزا افزود: همچنین تاکنون یک هزار و ۲۸۳ ویزا نیز در این کنسولگری برای زائران استان خراسان شمالی صادرشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان تصریح کرد: صدور ویزای اربعین حسینی (ع) تا چهار روز قبل از تاریخ اربعین در کنسولگری عراق ادامه خواهد داشت که متقاضیان می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

به گفته وی تا این لحظه استقبال بسیار خوبی از سوی مردم استان گلستان برای حضور در مراسم اربعین امسال انجام‌شده و قطعاً در روزهای آینده شاهد حضور خیل عظیم عاشقان اباعبدالله از کشورهای مختلف ازجمله ایران و عراق، در مسیر راهپیمایی نجف تا کربلا خواهیم بود.

کد مطلب 4437132

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