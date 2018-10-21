بستر رشد سرمایه گذاری در حوزه صنایع غذایی بایستی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنعت غذایی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: با توجه به اینکه سلامت جامعه مستلزم افزایش امنیت غذایی است، نیاز است که در این زمینه برنامه ریزی و راهبردهای اصولی وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: طی سال‌های اخیر در راستای ارتقای امنیت غذایی در کشور برنامه ریزی و اقدامات مطلوبی انجام گرفته که اثربخش بوده، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب، مسیر زیادی را باید طی کنیم.

فرخی بیان کرد: در حال حاضر ۶۰۰ نوع محصولات غذایی در استان مرکزی تولید می‌شود که عمدتا محصولات برند هستند و این مسئله نشانگر آن است که صنایع غذایی در استان مرکزی موفق عمل کرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در اقتصاد، صنایع غذایی است، چراکه فعالیت در این حوزه ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: به همین سبب و در همین راستا بایستی طوری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود که در حوزه صنایع غذایی شاهد افزایش سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی باشیم.

فرخی ادامه داد: برای اینکه سرمایه گذاری بتواند نقش موثری در حوزه تولید و صنعت از جمله صنایع غذایی داشته باشد، همگرایی، هم افزایی و تعامل میان بخش خصوصی و دولت بایستی دنبال شود، تا بتوان موانع و مشکلات را رفع کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اضافه کرد: در شرایط کنونی تولید کنندگان غذایی در کشور باید طوری برنامه ریزی کنند که همچون گذشته به طور مطلوب عمل کرده و کمترین تاثیرپذیری را از مشکلات اقتصادی داشته باشند.