دو فوتبالیست کردستانی همراه تیم ملی بانوان به میانمار اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های مقدماتی فوتبال بانوان قهرمانی جوانان آسیا از روز شنبه ۲۸ مهرماه به میزبانی میانمار آغاز شده است و بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان نیز جهت حضور در این رقابت ها به این کشور اعزام شده اند.

این رقابت ها با حضور ۲۵ تیم برگزار می شود و تیم ملی فوتبال جوانان ایران در گروهF با تیم های میانمار و لائوس هم گروه است.

سمیرا محمودپور و فاطمه مخدومی دو فوتبالیست کردستانی عضو تیم ملی نیز پس از حضور در اردوهای مختلف و انجام بازی های تدارکاتی داخلی و خارجی در ترکیب اصلی جای گرفتند و همراه تیم ملی کشورمان به این رقابت ها اعزام شدند.

ژاله بنی طالبی، سیده هانیه خداپرستی، فاطمه امیری، فاطمه قاسمی، فاطمه شبان، مرضیه فیضی، گلنوش خسروی، زهرا غریب زاده، ثنا صادقی، سمیرا محمودپور، فاطمه مخدومی، شیوا سلمان پور و هرا خدابخشی، رقیه جلال نسب، فاطمه محمدی، هلیا پیلتن، مارال ترکمان، مریم محمدی، مهدیه محمودی نیا، زهرا علیزاده، ویدا رعیت پرور، کیمیا رعیت پرور و ملیکا محمدی اسامی بازیکنان تیم ملی جوانان بانوان کشورمان هستند که در این رقابت ها تیم ملی را همراهی می کنند.

گفتنی است بر اساس برنامه زمانبندی بازی ها، تیم ملی کشورمان در نخستین بازی روز چهارشنبه دوم آبان ماه رأس ساعت ۱۵ به مصاف تیم لائوس می رود و رأس ساعت ۱۸ روز یکشنبه شش آبان ماه مقابل تیم میزبان قرار می گیرد.

لازم به ذکر است کتایون خسرو یار به عنوان سرمربی، تیم ملی فوتبال جوانان بانوان کشورمان را همراهی می کند.