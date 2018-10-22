به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، در شرایطی که بحران قتل روزنامه‌نگار سعودی، جمال خاشقجی، دامن‌گیرتر شده است، وزیر انرژی عربستان گفت که عربستان خواهان تحریم نفتی شرکت‌های غربی به سبک ۱۹۷۳ نیست و نفت را از سیاست جدا می‌داند.

خالد الفالح در گفتگو با آژانس خبری تاس روسیه، در پاسخ به این سوال که آیا کشورش می‌خواهد تحریم نفتی به سبک سال ۱۹۷۳ را دوباره تکرار کند، گفت: چنین قصدی وجود ندارد.

نمایندگان برجسته آمریکا روز یکشنبه خشم خود را به سوی ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان هدف گرفتند و گفتند معتقدند او دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است. هرچند دولت ترامپ موضعی محتاطانه‌تر را اتخاذ کرد.

فالح گفت: این حادثه خواهد گذشت. اما عربستان سعودی کشور بسیار مسئولیت‌پذیری است. ما برای چندین دهه از سیاست نفتی خود به عنوان یک ابزار مسئول اقتصادی استفاده کردیم و آن را از سیاست جدا کردیم.

فالح ادامه داد: نقش من به عنوان وزیر انرژی این است که نقش سازنده و مسئول دولت خود را به کار بگیرم و بازارهای انرژی جهان را بر طبق آن تثبیت کنم و به این ترتیب در توسعه اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشم.

تحریم ایران قیمت نفت را بالاتر می برد/نمی توانیم کاهش تولید ۳ میلیون بشکه را جبران کنیم

او گفت که اگر قیمت‌های نفت بالا باعث می‌شد اقتصاد جهانی کند شود و رکود به وجود بیاید. اما با تحریم‌های ایران که از ماه آینده با تمام قدرت اجرا می‌شود، هیچ تضمینی نیست که قیمت‌های نفت بالاتر از این هم نرود.

او در پاسخ به این که آیا جهان خواهد توانست از ۱۰۰ دلاری شدن مجدد قیمت نفت جلوگیری کند یا خیر، گفت: من نمی‌توانم به شما تضمین بدهم، چراکه من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم برای سایر تولیدکنندگان چه اتفاقی خواهد افتاد.

او گفت: اولا ما تحریم‌هایی بر علیه ایران داریم و هیچ‌کس نمی‌داند صادرات ایران چه مقدار خواهد بود. دوم این که احتمال کاهش تولید در کشورهایی مثل لیبی، نیجریه، مکزیک و ونزوئلا وجود دارد.

او ادامه داد: اگر ۳ میلیون بشکه نفت از عرضه بازار محو شود، ما نخواهیم توانست این میزان را جبران کنیم و باید از ذخایر خود استفاده کنیم.

فالح گفت: عربستان سعودی به زودی تولید خود را از ۱۰.۷ میلیون بشکه در روز به ۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش می‌دهد. ما ظرفیت آن را داریم تا تولید خود را به ۱۲ میلیون بشکه در روز برسانیم و متحد ما در خلیج فارس، امارات متحده عربی هم ۰.۲ میلیون بشکه در روز تولید خود را افزایش خواهد داد.

او گفت: ما ظرفیت ذخیره محدودی داریم و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از آن را مورد استفاده قرار داده‌ایم.

او اضافه کرد که سال آینده تولید جهان با کمک برزیل، قزاقستان و آمریکا بیشتر خواهد شد.

فالح گفت: اما اگر شما به علاوه اعمال کامل تحریم‌ها بر ایران، با کاهش تولید کشور دیگر مواجه شوید، آنگاه ما تمام ظرفیت ذخیره خود را از دست داده‌ایم.