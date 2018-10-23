عبور ۷۰۰ هزار زائر از مرزهای سه گانه

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه، سردار قاسم رضایی عصر امروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران افزود: توفیقی بود که همه در مرز شلمچه حضور پیدا کنم و پایش مرزها را از مهران آغاز و سپس در چذابه ادامه و در نهایت در شلمچه به اتمام برسانیم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه هماهنگی های بسیار خوبی انجام شده و امنیت کاملی در مرزها وجود دارد، در جریان بازدید از مرز شلمچه جز وحدت و همدلی در راستای ایجاد امنیت و بسترسازی برای زائران چیزی ندیدم.

وی با بیان اینکه در نگاه زائران خوشحالی معنوی موج می زد، تصریح کرد: اقدامات خوبی را در طول سال گذشته تاکنون داشتیم و مسئولان جمهوری اسلامی و عراق بسترهایی را ایجاد کردند، زیر ساخت‌های خوبی به خصوص در شلمچه ایجاد شده، موکب داران به خوبی سازماندهی و مسیرهای منتهی به مرز به خوبی تعریض شده اند، ضمن آنکه سیستم‌های گمرکی هماهنگ هستند و کسانی که مسئولیت انتظامات و امنیت را دارند با هماهنگی طرفین ایرانی و عراقی ملاقات‌های مرزی بسیار خوبی را به انجام می رسانند تا تمام بسترهای لازم برای تردد زائران در راستای رسیدن به اجتماع بزرگ اربعین فراهم باشد.

وی یادآور شد: طبق آمار ارائه شده تا شب گذشته بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سطح مرزهای سه گانه شلمچه، چذابه و مهران عبور کرده اند و هیچ موضوع ناامنی گزارش نشده است.

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: ملت عراق فضای خوبی را در سمت عراق برای استقبال و پذیرایی از زائران ایجاد کرده اند و تمام زندگیشان را در راستای خدمات رسانی به زائران گذاشته اند، مسئولان امنیتی عراق نیز تمام امکاناتشان را برای تردد امن و آرام زائران در مسیر پای کار آورده اند.

سردار رضایی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی نیز برای زائران پیش بینی های لازم انجام شده، افزود: در بازدیدی که هفته گذشته از مرز مشترک با پاکستان به جهت استقبال از زائران داشتم آنکه ۳۰ هزار پاکستانی از آنجا وارد خاک کشورمان شدند ضمن آنکه تاکنون زائران کشورهای افغانستان، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان نیز به ایران آمده اند.

وی اظهار کرد: عراق اسلامی امروز نه تنها میزبان ملت‌های بزرگ جهان اسلام بلکه میزبان تمام کسانی است که دغدغه بندگی خدا را دارند، ورود به اجتماع بزرگ اربعین یعنی لبیک یا حسین و این دین و مرز نمی شناسد، اینکه چه دینی داشته باشی، شیعه و یا سنی باشی هیچ تفاوت ندارد همه لبیک گوی حسین هستند، امروز همه مرزبانان و رده های مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و خدماتی همه لبیک گوی امام حسین (ع) و جزء جیره خواران اربعین هستند.

وی با تاکید بر اینکه نباید نقش رسانه ها را در انعکاس این موج بزرگ اربعین و هماهنگی و وحدت و یک دلی نادیده گرفت، تصریح کرد: تمامی اراکان رسانه ها همچون خادمان حسینی و بلکه بیشتر، کارشان را به انجام می رسانند، امروز در یک جمله می گویم، در منطقه قرارگاه واقعی مشترک برای یک عملیات مشترک واقعی نه کذایی و صوری تشکیل شده و همه این عملیات‌ها به صورت دلی است، همدلی واقعی را باید در این قرارگاه‌ها جستجو کرد، بدون هیچ مَنیتی همه گرد هم آمده اند و در یک راستا حرکت می کنند.

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: عملیات مشترک اربعین و این همدلی و هماهنگی میان مسئولان کشورهای ایران و عراق برای فراهم سازی فضای امن و آرام برای عبور زائران بدترین ضربه به بدخواهان است یکی از موضوعات دشمن شکن است.

سردار رضایی با بیان اینکه لبیک یا حسین پیام مسئولان، خادمان و زائران به دشمن نظام و انسانیت است، افزود: فلسفه موکب ها خدمت به زائران است که جز خلوص در میان آنها چیزی نمی بینیم، همه یکسانند و در میان نیروهای نظامی، امنیتی و موکب دار هیچ فرقی نیست.

و در خصوص پیام جهانی این همدلی و هم افزایی اظهار کرد: پیام این قرارگاه مشترک دشمن ستیزی و استکبار ستیزی است یعنی آنکه مسلمانان و ملت بزرگ عراق و ایران و جهان اسلام همه صاحب دارند و علمدارشان علمدار کربلاست و رهبرشان امام حسین است، امروز در ایران اسلامی لبیک یا حسین لبیک یا خامنه ایست.