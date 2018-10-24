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۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۰

تنبل و صندلی چرخدار؛

ایموجی های ۲۰۱۹ رونمایی شدند

ایموجی های ۲۰۱۹ رونمایی شدند

کنسرسیوم «یونی کد» فهرستی شامل ۲۳۶ ایموجی کاندید منتشر کرده که تعدادی از آنها در ۲۰۱۹ میلادی رونمایی می شوند. در بین آنها تنبل و صندلی چرخدار نیز دیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کنسرسیوم Unicode طرحی از ایموجی هایی را منتشر کرده که احتمالا در ۲۰۱۹ میلادی رونمایی شوند.

این کنسرسیوم به تازگی مجموعه ای از ایموجی های احتمالی در Emoji ۱۲.۰ رونمایی کرده است. فهرست مذکور شامل ایموجی های احتمالی جالبی است از جمله زوج هایی از نژادهای مختلف، صندلی چرخدار و  تنبل!

Emoji۱۲.۰ در ۲۰۱۹ میلادی عرضه می شود. کمیته فنی یونی در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی جلسه تشکیل می دهد و پس از انتخاب ایموجی های نهایی،  در مارس ۲۰۱۹ عرضه می شوند.

به هرحال در این فهرست ۲۳۶ ایموجی کاندید شده اند که علاوه برموارد گفته شده بین آنها یک ماسک غواصی، تبر  و اشکال جدید دیده می شود.

کد مطلب 4439845
شیوا سعیدی

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