همکاری دانشجویان در برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با انتشار فراخوانی از دانشجویان رشته های تحصیلی مراکز آموزش عالی کشور دعوت کرد تا در صورت تمایل برای حضور در ستاد اجرایی این دوره از جشنواره اقدامات لازم را انجام دهند.

در این فراخوان آمده است:

«جشنواره بیست و دوم تئاتر دانشگاهی قصد دارد با شناسایی و به کارگیری حداکثری از ظرفیت‌های دانشجویی در حوزه اجرایی و نظری، ضمن ارتقای کیفی برگزاری جشنواره؛ پویایی و تعاملی دوچندان را میان فعالین دانشجویی دانشگاه‌های مختلف ایجاد نماید.

از این رو از همه‌ علاقه‌مندان برای فعالیت در ستاد اجرایی این رویداد دعوت می شود با دقت کافی این فرم را تکمیل نموده و برای همراهی در مسیر جشنواره بیست و دوم اعلام آمادگی کنند.

دبیرخانه جشنواره پس از بررسی اطلاعات ثبت شده و رزومه کاری دانشجویان متقاضی، به فراخور نیاز در بخش‌های مختلف، اقدام به دعوت از متقاضیان برای همکاری در برگزاری جشنواره می‌نماید.»

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب تازه ترین اطلاعات و اخبار ، دریافت فرم حضور در ستاد اجرایی، متن کامل فراخوان و ثبت نام در جشنواره می توانند به سامانه اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه کنند.