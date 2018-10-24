به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خیام و ترانه‌ها» اثر مسعود خیام به تازگی توسط نشر نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نویسنده این کتاب، معتقد است خیام، ابر رندی واقعی و یک سوپر انتلکتوئل است که هنوز با یک چشم می‌خندد و می‌خنداند و با دیگر چشم می‌گرید و می‌گریاند. که چون ژانوس – از آن سو – نمایش‌گر مظالم و مصائبی است که بر ما رفته است.

مسعود خیام مولف کتاب پیش رو،‌ در زمینه ادبیات داستانی و پژوهشی آثار زیادی دارد و درباره شاهنامه، گلستان سعدی، احمد شاملو، عبید زاکانی، شعر نو و ... کتاب‌هایی در کارنامه دارد. او در زمینه فلسفه علم و همچنین ترجمه هم آثاری دارد. او در کتاب جدید خود به خیام و رباعی‌هایش پرداخته است.

امروز متجاوز از چند هزار رباعی به نام خیام است و ملتی به نام این شاعر ترانه می‌سراید. مسعود خیام می‌نویسد ملتی به نام خیام سکه زده و او پناه رندان زمانه است. همچنین نمایش‌گر آمال ملی است. این شاعر کلاسیک ادبیات فارسی تقریبا متعلق به ده قرن پیش است اما از نظر مولف کتاب «خیام و ترانه‌ها» معاصر و ازلی به نظر می‌رسد.

عناوین فصل‌های این کتاب به ترتیب عبارت است از: پیش‌گفتار زیارت فروتنانه، دوران طلائی ریاضی نجوم موسیقی، دشمنان فیلسوف، پرسه در اطراف دسته گل فاجعه، مقام جهانی، آشفته بازار آسیمه، هدایت فروغی دشتی درویش، شاعر صوفی در مدارک خارجی، خیام و خیامی، زار بر سر سبزه، شیوه انتخاب، بدر کامل، گل‌افشان، ترانه‌ها.

این کتاب با ۲۶۰ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.