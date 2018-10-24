نماینده ولی فقیه از اقدامات قرارگاه فرهنگی خوزستان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سعید اوحدی» رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همراهی حجتالاسلام «حبیبرضا ارزانی» دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، ناصر امینزاده دبیر قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین و مهدی محمدی مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با آیتالله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، امامجمعه شهرستان اهواز و نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد.
در این دیدار، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گزارشی از برنامههای قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین در مرزهای کشور و مسیر راهپیمایی نجف تا کربلا که با همکاری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور برگزار میشود، ارائه کرد و گفت: همچنین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی چند سالی است که برگزار میشود و در آن افرادی که توفیق حضور در راهپیمایی اصلی در کشور عراق را پیدا نکردهاند، با پای پیاده از میدان امام حسین (ع) تهران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حرکت میکنند.
وی تاکید کرد: در قرارگاه اربعین شاهد همکاری خوبی بین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور بودیم که فعالیتهایشان در طول سیاستهای ستاد مرکزی اربعین انجام میشود. چنین همکاریهایی میتواند نقطه عطفی برای پر کردن خلاهای فرهنگی کشور باشد و با همکاری و همیاری میتوان به این مهم دست پیدا کرد.
آیتالله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیز ضمن تقدیر از فعالیتهای قرارگاه اربعین و آرزوی توفیق برای دستاندرکاران آن، خاطراتی از سالهای نخستین برپایی راهپیمایی اربعین به شیوه کنونی و با حضور گسترده مردم بیان کرد و از اقدامات سعید اوحدی که در آن زمان رییس سازمان حجت و زیارت بود، تجلیل کرد.
وی با اشاره به مسئولیت اوحدی به عنوان رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بر اهمیت شهر تهران در حوزههای گوناگون به ویژه حوزه فرهنگ و تأثیر آن در کل کشور تاکید کرد و گفت: مسئولیت خطیر و حساسی به عهده گرفتهاید که انشالله در انجام آن موفق خواهید بود.
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