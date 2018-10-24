  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

در نشست معاونین وزرای‌خارجه ۳ کشور صورت گرفت؛

توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه

توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه

ایران، روسیه و ترکیه در جریان نشست معاونین وزرای خارجه ۳ کشور درباره تسریع روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: روسیه، ایران و ترکیه درباره تسریع روند  دستیابی به ساختار کمیته قانون اساسی سوریه توافق کردند.

بر این اساس، معاونین وزرای‌ خارجه ۳ کشور ضامن آتش بس امروز در نشست خود در مسکو در این باره به توافق رسیده و آن را رسانه ای کردند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: توافق امروز با در نظر گرفتن منافع تمام اقشار سوریه و بر مبنای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و نیز با هماهنگی استفان دی‌میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حاصل شده است.

کد مطلب 4440689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار