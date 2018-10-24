توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: روسیه، ایران و ترکیه درباره تسریع روند دستیابی به ساختار کمیته قانون اساسی سوریه توافق کردند.

بر این اساس، معاونین وزرای‌ خارجه ۳ کشور ضامن آتش بس امروز در نشست خود در مسکو در این باره به توافق رسیده و آن را رسانه ای کردند.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: توافق امروز با در نظر گرفتن منافع تمام اقشار سوریه و بر مبنای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و نیز با هماهنگی استفان دی‌میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه حاصل شده است.