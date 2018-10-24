به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار حجت الاسلام شهریاری، مشاور رئیس قوه قضائیه در حوزه فناوری اطلاعات گفت: در طول تاریخ قوه قضائیه افرادی بسیار مؤثر بودند که توانستند نقش آفرینی کنند و یکی از آن نقش آفرینی‌هایشان در رابطه با احقاق حقوق مظلومان بود.

وی با بیان اینکه قضاوت از اول در دست علما بود و به مرور زمان در طول تاریخ رژیم‌های طاغوتی از دست علما گرفت، افزود: رژیم رضاخانی چند کار علیه جامعه اسلامی کرده بود که ازجمله آن کشف حجاب، کنار زدن علما از منصب قوه قضائیه و اجازه ندادن سخنرانی علیه رژیم بوده است.

استاد سطوح عالی حوزه بیان داشت: اما امروز در جمهوری اسلامی لازم است به قوه قضائیه و رسیدگی این قوه به حقوق مردم توجه ویژه‌ای شود. در دنیایی قرار داریم که همه تلاش برای از بین حق مردم است، رژیم آل سعود حق مردم مسلمان را ضایع می‌کند، به این کشور حمله نظامی می‌کند، می‌کشند و غارت می‌کنند.

وی اظهار داشت: الان در این چنین دنیای قرار داریم که برای حق مظلومان ارزشی قائل نیستند.

آیت الله نوری همدانی بر رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها برای رسیدن مردم به حق و حقوق خود تأکید کرد و گفت: شفاف سازی پرونده‌ها از جمله موضوعاتی است باعث می‌شود مردم زودتر به حق و حقوق خود برسند.

وی گفت: زیادی پرونده در قوه قضائیه خود دلیل بر این است که سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در رسیدن مردم به حق خود وجود ندارد.

این مفسر قرآن کریم در ادامه با بیان اینکه در طول تاریخ جریان‌های متعدد و جلسات گریه و زاری برای شهادت اهل بیت(ع) برقرار بوده است، اظهار داشت: اما مردم هیچ گاه دنبال اصل قضیه عاشورا و دلیل شهادت اهل بیت(ع) نرفتند، چرا امام سوم(ع)و سایر اهل بیت(ع) به دست ظالمان شهید شدند.

حضرت آیت الله نوری همدانی اظهار داشتند: امام حسین(ع) با قیام خواستند به مردم درس بدهند. اربعین مقدمه ای است برای حکومت مهدی(عج) است به همین دلیل باید فکر و فرهنگ عاشورایی و مهدوی را زیادکنیم و با حضور بیشتر و پررنگ تر در راهپیمایی اربعین به قداست بیفزایم.

این مرجع تقلید ابراز داشت: اگر در قوه قضائیه پرونده‌ها زیاد است چون توجه به فرهنگ مهدوی و حسینی کم است و همین بی‌توجهی باعث فساد شده است.