جمع آوری ۹۷۰ میلیون تومان صدقه/پرداخت شش میلیارد تومان به ایتام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان، هیوا رحیمی با بیان اینکه مردم نوع دوست و خیرخواه این استان در شش ماهه نخست امسال ۹۷۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کرده اند، اظهارداشت: تمامی این مبلغ برای رفع نیازهای مختلف مددجویان و نیازمندان همان شهرستان جمع ‌آوری ‌شده هزینه می ‌شود و از آن محل خارج نخواهد شد.

وی افزود: ۵۵۷ میلیون تومان از این مبلغ در حوزه حمایت و سلامت همچون درمان، معیشت، تحصیل، ازدواج و کمک‌ های موردی نیازمندان و همچنین ۲۰۰ میلیون تومان برای کمک به ساخت مسکن، ۱۱۶ میلیون تومان برای ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و ۹۷ میلیون تومان نیز از طریق تعامل با مؤسسات خیریه صرف کمک به نیازمندان شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با اشاره به اینکه چهار هزار و ۵۸۰ صندوق بزرگ در سطح معابر و همچنین ۶۰ هزار صندوق کوچک در بین مشترکین صدقات توزیع ‌شده است، ادامه داد: همچنین هزار و ۶۶۰ صندوق که از نظر مکان و بازدهی مناسب نبودند جمع‌ آوری‌ شده است.

رحیمی یادآور شد: برنامه و سیاست کمیته امداد جایگزین کردن روش‌ های نوین و الکترونیکی پرداخت صدقات به‌ جای استفاده از روش ‌های قدیمی و سنتی است که پرداخت صدقات از طریق سامانه پیامکی #۰۸۷*۸۸۷۷* و یا شماره گیری ۰۹۶۸۸۷۷ از جمله این روش‌ ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: حامیان کودکان یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد کردستان شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در شش ماهه نخست سال جاری به این کودکان کمک کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با بیان اینکه این نهاد از طریق طرح اکرام ایتام و محسنین و با جذب مشارکت‌ های خیران به کودکان نیازمند کمک می ‌کند، گفت: هم‌ اکنون هفت هزار کودک یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کردستان هستند.

رحیمی با بیان اینکه ۱۳ هزار حامی از طریق طرح اکرام ایتام و محسنین از این کودکان حمایت می‌ کنند، اظهارداشت: در شش ‌ماهه نخست امسال ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق این حامیان کمک شده است.

وی با اشاره به اینکه کمک‌ های حامیان نسبت به میزان کمک ‌های مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است، افزود: این کمک‌ ها مستقیم به ‌حساب این کودکان واریز می ‌شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با بیان اینکه هر کودک نیازمند تحت حمایت این استان به‌ طور میانگین ماهانه ۱۵۳ هزار تومان کمک دریافت می ‌کند، ادامه داد: هزار و ۲۰۰ حامی در سال جاری در طرح اکرام ایتام و محسنین ثبت‌ نام کرده ‌اند.

رحیمی در پایان سخنان خود بیان کرد: خیران می ‌توانند جهت مشارکت در این طرح از طریق سایت کمیته امداد و یا مراجعه و تماس با کلیه دفاتر این نهاد در این طرح ثبت‌ نام کنند.