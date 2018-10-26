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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

برزو نیک نژاد «دوزیست» را می‌سازد

برزو نیک نژاد «دوزیست» را می‌سازد

برزو نیک نژاد قصد دارد فیلم سینمایی «دوزیست» را کارگردانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو نیک نژاد و سعید خانی بعد از فیلم «لونه زنبور» فیلم اجتماعی «دوزیست» را جلوی دوربین می برند.

این کارگردان و تهیه کننده که ساخت چند فیلم اجتماعی را در کارنامه دارند نوروز امسال فیلم «لونه زنبور» را در سینماها اکران کردند. فیلمنامه «دوزیست» توسط برزو نیک نژاد نوشته شده و مراحل مقدماتی پیش تولید آن آغاز شده است.

گروه تولید این روزها در انتظار صدور پروانه ساخت هستند و به محض صدور پروانه ساخت فیلمبرداری این فیلم آغاز می شود و سازندگان قصد دارند «دوزیست» را برای نمایش در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده کنند.

کد مطلب 4441823
آروین موذن زاده

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