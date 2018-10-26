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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۳۸

العربیه مدعی شد:

عراق انتقال نفت خام از کرکوک به ایران را متوقف می کند

عراق انتقال نفت خام از کرکوک به ایران را متوقف می کند

رسانه سعودی مدعی شد که عراق انتقال نفت خام از کرکوک به ایران را در ماه نوامبر در راستای فرمانبرداری به تحریم های آمریکا ضد ایران متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه به نقل از برخی منابع که آنها را آگاه به صدور نفت عراق خواند، مدعی شد که عراق انتقال نفت خام از میدان نفتی کرکوک به ایران در ماه نوامبر را در راستای فرمانبرداری از تحریم های آمریکا علیه همسایه خود متوقف خواهد کرد.

این رسانه سعودی به نقل از منابع خود اعلام کرد: عراق درحال حاضر ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام به ایران منتقل می کند.

منابعی که العربیه به آنها استناد کرده، گفته اند که دولت عراق با اقلیم کردستان عراق درباره ازسرگیری صدور نفت خام به بندر جیهان ترکیه از طریق منطقه کُردی به توافق رسیده است و این توافق منتظر موافقت نهایی نخست وزیر جدید عراق و وزیر نفت آن است.

کد مطلب 4442063

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