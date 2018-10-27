مایکل فاسبندر جیمز باند بعدی نیست/ چالش بر سر مامور ۰۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، مایکل فاسبندر بازیگر ۴۱ ساله سینما که مدت مدیدی است به عنوان یکی از شانس های جانشینی دنیل کریگ در فرنشایز جیمز باند از او یاد می شود معتقد است که مامور ۰۰۷ باید شخصی جوانتر از وی باشد.

او با اشاره به اینکه عاشق جیمز باند است و با او بزرگ شده است، گفت: این بحث (ایفای نقش باند توسط وی) بامزه است، اما من معتقدم کسی که بخواهد نقش باند را بازی کند باید در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود باشد.

اگرچه فاسبندر پیش از این احساس می کرد که نقش جیمز باند باید به یک بریتانیایی برسد اما حالا این ایده را که یک آمریکایی بتواند تجسم‌بخش مامور ۰۰۷ شود مطرح کرده است.

بازیگر «۱۲ سال بردگی» در این باره افزود: من همیشه فکر می کردم که باند باید یک انگلیسی باشد اما بیایید اجازه دهیم یک آمریکایی یا شخصی مثل جک اوکانل (بازیگر فیلم شکست ناپذیر) که برای ایفای این نقش خوب است این نقش را بازی کند.

بازیگر «گرسنگی» همچنین در پاسخ به این پیشنهاد که آیا رایان گاسلینگ کانادایی برای ایفای نقش مامور ۰۰۷ مناسب است، گفت: چراکه نه.

این بازیگر همچنین در پایان این مصاحبه که با مجله جی‌کیو بریتانیا انجام داده بود در مورد سیاست های آمریکا و دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور نیز صحبت کرد.

او گفت: من فکر می کنم مردم عصبانی هستند. آنها (مردم) فکر می کنند که از حقوق اجتماعی خود محروم شده اند. در نظر من ترامپ کسی است که با بانکداری و دیگر کارهایش ما را به این دردسر انداخته، او (ترامپ) خودش بخشی از مشکل است.