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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

کاهش ۸۰ درصدی قیمت سیب زمینی/نرخ موز به کیلویی ۹۵۰۰ تومان رسید

کاهش ۸۰ درصدی قیمت سیب زمینی/نرخ موز به کیلویی ۹۵۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت سیب زمینی نسبت به ابتدای دوره گرانی این محصول ۸۰ درصد کاهش یافته و به کیلویی حدود۲۳۰۰تومان رسیده است،از کاهش۱۳۰۰تومانی نرخ موز خبر داد.

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی و سیب زمینی در بازار اظهارداشت: قیمت این محصول در بازار به نرخ چهار ماه پیش بازگشته است.

وی با بیان اینکه قیمت سیب زمینی در آغاز دوره گرانی این محصول به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده بود، گفت: هم اکنون نرخ هرکیلوگرم سیب زمینی به کیلویی حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان رسیده و نسبت به ابتدای دوره گرانی ها نزدیک ۸۰ درصد کاهش قیمت داشته است.  

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی نیز افزود: گوجه فرنگی نیز به کیلویی ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان رسیده است.  

کارگر درباره شرایط کلی بازار میوه اظهارداشت: بازار در مجموع وضعیت آرامی دارد، چرا که در حال حاضر هم میوه های تابستانه و هم میوه های زمستانه در بازار عرضه می شوند و همین مساله باعث آرامش بازار شده است.  

وی افزود: پرتقال، نارنگی، سیب درختی، خرمالو، انار و ... از جمله میوه هایی هستند که اخیرا وارد بازار شده اند ضمن اینکه عرضه میوه هایی مانند هلو و شلیل نیز هنوز به پایان نرسیده است.  

کارگر همچنین با اشاره به کاهش حدود ۱۳۰۰ تومانی قیمت هرکیلوگرم موز گفت: قیمت این میوه به کیلویی ۹۵۰۰ تومان رسیده است.  

وی درباره اینکه آیا کاهش تولید سیب درختی و کیوی بر قیمت این میوه ها در بازار تاثیرگذار بوده است؟، افزود: فعلا شاهد چنین موضوعی نبوده ایم.

کد مطلب 4443124

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    نظرات

    • حسین IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      1 0
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      با سلام محاسبات رئیس محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اشتباه است. درخصوص قیمت سیب زمینی اگر از قیمت کیلویی 4000 تومان به قیمت کیلویی 2200 تومان برسیم ما در اصل 45% کاهش قیمت داشته ایم نه 80%.
    • حسین IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کاهش قیمت سیب زمینی از 4000 به 2200 تومان 45 درصد هست نه حدود 80 درصد. لطفا محاسبه بفرمایند قیمت 2200 چند درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
    • فقر IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      کی میگه کاهش قیمت سیب زمینی داشتیم؟

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