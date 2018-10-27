به گزارش خبرنگار مهر، سهراب گیلانی در جلسه علنی مجلس و در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار داشت: استعفا و استیضاح برخی از وزرا برای تحول و مقابله با بحرانهای اقتصادی کشور بوده است و بر این اساس باید وزرایی قوی و دارای روحیه ظرفیتساز و دارای تعامل بالای منطقهای و فرامنطقهای انتخاب کنیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی حوزهی بسیار وسیع و گستردهای دارد که چندی پیش دولت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه را داد، گفت: در مسکن مشکلات جدی وجود دارد که در برنامه این وزیر پیشنهادی، برای ساماندهی آن مطلبی عنوان نشده است.
نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بسیاری از پروژههای ساختمانسازی از سالها قبل نیمهتمام مانده است که باید توجه ویژهای به تکمیل این پروژههای عمرانی شود.
گیلانی با اشاره به گرانی بیش از ۴۰ درصدی مسکن بیان کرد: سؤال ما از آقای اسلامی این است که چگونه میخواهد این شرایط اسفبار را مدیریت کند چرا که مسکن تأثیرات متعددی از جنبههای مختلف بر خانوادهها دارد و از سوی دیگر باید بگویید که چه برنامهای برای حل مشکل حاشیهنشینها که حدود ۱۱ میلیون نفر هستند، دارید.
وی خطاب به این وزیر پیشنهادی دولت تصریح کرد: همچنین لازم است برنامه خود برای حل مشکلات حمل و نقل عمومی را ارائه دهید چرا که این مسئله از ضرورتهای توسعه کشور است و همچنین بسیاری از پروژههای کشور در این زمینه به دلیل عدم تأمین اعتبار، متوقف شده که شما باید به ما وعده دهید که در صورت تأمین بودجه، این پروژهها را تکمیل کنید.
نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مسائل اصلی در این وزارتخانه، تدوین طرحهای جامع شهری است اما یکی از عیبهای بزرگ برنامه این وزیر پیشنهادی آن است که توجهی به این مسئله نکرده است درحالیکه توسعه شهری امری اجتنابناپذیر است.
گیلانی متذکر شد: مدیران قبلی در وزارت راه و شهرسازی تاکنون هزاران میلیارد تومان بدهی بر جای گذاشتهاند و همچنین هزاران پروژه نیمهتمام باقی مانده است که این وزیر پیشنهادی دولت باید برنامههای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کند و بگوید قرار است برای برطرف کردن این مشکلات و بهمریختگیها چه تحول مدیریتی را ایجاد کند؟
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