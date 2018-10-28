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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

نشست شورای هماهنگی مراکز حوزوی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

نشست شورای هماهنگی مراکز حوزوی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

سومین نشست شورای هماهنگی مراکز حوزوی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیران این مراکز در مرکز خدمات حوزه های علمیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خدمات حوزه‌های علمیه،در این جلسه، حجت الاسلام انصاری رئیس مرکز خدمات حوزه های سیستان و بلوچستان، با اشاره به مصوبات جلسه قبل، از اتحاد و همدلی و همراهی میان نهادهای حوزوی این استان قدردانی کرد.

وی گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی این مرکز ویژه خانواده‌های طلاب و روحانیان ارائه کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های مشاوره ویژه خانواده‌ها یکی از برنامه‌های مهم مرکز خدمات است و امیدوارم با همراهی و همکاری مدارس علمیه، این کارگاه‌ها براساس برنامه‌ریزی انجام شده، برگزار شود.

حجت الاسلام باقری مدیر حوزه علمیه برادران استان سیستان و بلوچستان نیز در این نشست از سفر مدیر حوزه‌های علمیه کشور به این استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: امیدوارم بتوانیم با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم میزبان خوبی باشیم.

همچنین، حجت الاسلام عرب خالص مدیر حوزه علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان با بیان درخواست‌های طلاب و اساتید مدارس علمیه خواهران، بر مشخص شدن بازه زمانی مناسب و معین برای برگزاری کارگاه‌های مشاوره در این مدارس تأکید کرد.

ایجاد کارگروه با هدف شناسایی مشکلات طلاب و برگزاری کارگاه‌های مشاوره با هماهنگی نهادهای حوزوی، مشخص شدن موضوع‌های کارگاه‌های مشاوره و شیوه اجرای آن در مدارس علمیه خواهران و استفاده از ظرفیت‌ دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان در موضوع‌های مطرح شده، از دیگر مباحثی بود که درباره آنان بحث و گفتگو شد.

در این جلسه حجت الاسلام مهدی نژاد معاون اداری و مالی مرکز خدمات و حجت الاسلام خزاعی معاون منابع انسانی حوزه علمیه استان و دبیر شورای هماهنگی مراکز حوزوی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 4443741

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