نشست شورای هماهنگی مراکز حوزوی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خدمات حوزههای علمیه،در این جلسه، حجت الاسلام انصاری رئیس مرکز خدمات حوزه های سیستان و بلوچستان، با اشاره به مصوبات جلسه قبل، از اتحاد و همدلی و همراهی میان نهادهای حوزوی این استان قدردانی کرد.
وی گزارشی از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی این مرکز ویژه خانوادههای طلاب و روحانیان ارائه کرد و گفت: برگزاری کارگاههای مشاوره ویژه خانوادهها یکی از برنامههای مهم مرکز خدمات است و امیدوارم با همراهی و همکاری مدارس علمیه، این کارگاهها براساس برنامهریزی انجام شده، برگزار شود.
حجت الاسلام باقری مدیر حوزه علمیه برادران استان سیستان و بلوچستان نیز در این نشست از سفر مدیر حوزههای علمیه کشور به این استان در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: امیدوارم بتوانیم با برنامهریزی و هماهنگیهای لازم میزبان خوبی باشیم.
همچنین، حجت الاسلام عرب خالص مدیر حوزه علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان با بیان درخواستهای طلاب و اساتید مدارس علمیه خواهران، بر مشخص شدن بازه زمانی مناسب و معین برای برگزاری کارگاههای مشاوره در این مدارس تأکید کرد.
ایجاد کارگروه با هدف شناسایی مشکلات طلاب و برگزاری کارگاههای مشاوره با هماهنگی نهادهای حوزوی، مشخص شدن موضوعهای کارگاههای مشاوره و شیوه اجرای آن در مدارس علمیه خواهران و استفاده از ظرفیت دفتر نماینده ولیفقیه در استان در موضوعهای مطرح شده، از دیگر مباحثی بود که درباره آنان بحث و گفتگو شد.
در این جلسه حجت الاسلام مهدی نژاد معاون اداری و مالی مرکز خدمات و حجت الاسلام خزاعی معاون منابع انسانی حوزه علمیه استان و دبیر شورای هماهنگی مراکز حوزوی نیز حضور داشتند.
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