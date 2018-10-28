احتمال جنگ نظامی وجود ندارد/ «اقتصاد» میدان جنگ با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در نشست خبری که عصر امروز یکشنبه (۶ آبان) برای تشریح برنامههای این سازمان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، گفت: ماموریتهای سازمان پدافند غیرعامل کشور شناسایی تهدیدات، کاهش تهدیدات و مصونسازی زیرساختها در برابر تهدیدات است.
وی ادامه داد: سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده میان مردم و سازمانها عمل میکند.
سردار جلالی با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی، افزود: راهپیمایی اربعین به عنوان قدرت نرم مسلمانان و با مشارکت ملتهای مختلف برپا میشود. امام حسین علیه السلام در برابر ظلم قیام کرد و انقلاب اسلامی نیز با پیروی از قیام امام حسین علیه السلام شکل گرفت و در دفاع مقدس هم رسیدن به کربلا و ایستادگی در برابر دشمن، هدف ما شد و ما با استفاده از پیام عاشورا و استفاده از تجارب دفاع مقدس توانستیم داعش را منهدم کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل دیدبانی کشور در حوزه تهدیدات غیرنظامی را یکی از وظایف پدافند غیرعامل کشور دانست و گفت: توسعه توان دفاعی و نظامی کشور مبتنی بر توان داخلی موجب شده تا بگوئیم که احتمال جنگ نظامی وجود ندارد. شهرهای موشکی مستحکم و نمایش بخش اندکی از آن موجب شده تا دشمنان ما دچار اشتباه استراتژیک همانند رژیم بعث عراق نشوند.
وی با بیان اینکه تهدیدات امروز در ابعاد غیرنظامی است، تصریح کرد: امروز دشمنان از حوزههایی مانند اقتصاد به عنوان میدان جنگی علیه ایران استفاده میکند و وزارت اقتصاد آمریکا به وزارت جنگ علیه ایران تبدیل شده است.
طیفی از تهدیدات علیه کشورمان در جریان است
سردار جلالی با تاکید بر اینکه تهدیدات علیه کشورمان به طیفی از تهدیدات غیرنظامی بدل شده است، اظهار داشت: تجمیع همه فشارها برای تحمیل اراده یکی از استراتژیهای دشمنان علیه ما است. همچنین تهدیداتی تکنولوژیک علیه ما به کار گرفته میشود که نمونههای زیادی دارد و در جهت نفی حاکمیت سیاسی عمل می کند.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ادامه داد: تهدیدات ترکیبی از دیگر موضوعات تهدید علیه ما هستند. بخشی از آن عملیات روانی است که از طریق رسانهها انجام میشود و بخش دیگری از آن ناامیدسازی و اقداماتی از این دست است که به حوزه امنیت شناختی مربوط میشود، به عنوان مثال بخشی از مردم ما را به این نتیجه میرساند که بروند و ریال را به دلار تبدیل کنند.
وی تاکید کرد: تهدیدات این حوزه مردم محور است و بر شبکههای اجتماعی و رسانه ها اتکا دارد. همچنین ما در آماری به این نتیجه رسیدیم که ۷۰ درصد تهدیدات در حوزه شناختی قرار دارد که زیربنای اقتصادی ما را هدف گرفته است.
سردار جلالی با بیان اینکه تهدیدات علیه کشورمان به طیفی از تهدیدات غیرنظامی بدل شده است، اظهار کرد: تجمیع همه فشارها برای تحمیل اراده، یکی از استراتژی های دشمنان علیه ماست. همچنین تهدیدات تکنولوژیک علیه ما به کار گرفته میشود که نمونه های زیادی دارد و در جهت نفی حاکمیت سیاسی عمل می کند.
وی با بیان اینکه باید از تهدیدات درک واحدی داشته باشیم، گفت: ممکن است علایق سیاسی متفاوتی داشته باشیم، اما باید در برابر دشمن مشترک منسجم باشیم و یک چهره واحد ارائه دهیم؛ به خصوص که سازمان پدافند غیرعامل یک سازمان حاکمیتی است نه سیاسی.
موافقت رهبر انقلاب با حضور سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی فضای مجازی
سردار جلالی با اشاره به ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی برای حضور سازمان پدافند غیرعامل در برخی شوراهای عالی کشور، عنوان کرد: مجلس با عضویت ما در شوراهای عالی ترافیک، شهرسازی، گردشگری، ایمنی و زیستی موافقت کرده و درباره حضور در شورای عالی فضای مجازی نیز بنا به تشخیص شورای نگهبان، رهبری انقلاب باید تصمیمگیری کنند که ایشان نیز موافقت کرده اند.
وی ادامه داد: همچنین با همکاری وزارت نیرو، نفت و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) مقرر شد که اولین مرکز ملی دیسپاچینگ گاز را بسازیم که اخیراً از آن بهرهبرداری آزمایشی کرده ایم و بهرهبرداری قطعی در این هفته با حضور مسئولان مربوطه در اصفهان انجام میشود.
وی افزود: در نمایشگاهی که امسال برپا خواهیم کرد 5 محصول استراتژیک پدافند سایبری ملی را ارائه خواهیم داد و امسال توانستهایم یک سوم سامانههای بومی پایه برای پدافند غیرعامل را تولید کنیم.
جلالی به رزمایشهای پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: رزمایش کنترل سیگنال رسانی صداوسیما با فرض قطع سیگنال ماهوارهای را اجرا خواهیم کرد تا توان زیرساختهای زمینی برای سیگنال رسانی در شرایط بحران را ارزیابی کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور به تدوین طرحی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس برای ساماندهی شبکههای اجتماعی اشاره و گفت: در این طرح پیشنهاد شده تا هیئتی برای نظارت بر شبکههای اجتماعی کشور تشکیل شود که ما نیز عضو آن هستیم اما اصل ارائه این پیشنهاد متعلق به ما نبوده است.
سردار جلالی با اشاره به تهدیدات آمریکاییها علیه کشور گفت: آمریکاییها پیش از این میگفتند ایران تابستان داغی را خواهد داشت اما ما اکنون در آبان ماه هستیم. پس راهبرد آنها در تابستان شکست خورد و نکته بعد اینکه آنها در تابستان به دنبال براندازی بودند اما امروز فقط از اعمال فشار صحبت میکنند که این یک نوع عقب نشینی است. اصل محور فعالیت آمریکاییها مبتنی بر عملیات روانی است و اگر سوئیفت بدون دلار در جهان راه اندازی شود قطعا استفاده از ظرفیت دلار برای آنها آسیب پذیر خواهد بود اما ما طبیعتا اقدامات مقابلهای و مصون سازی را برای ارتقای آمادگیها در مقابل تهدیدات انجام میدهیم.
وی با اشاره به تحولات پیش آمده در شبکههای اجتماعی گفت: این شبکهها دیگر یک پیام رسان صرف نیستند و در آنها مبادلات بانکی و حتی اشتغال هم ایجاد شده است. ما هیچ وقت نمیپذیریم که برای نظام پولی و اشتغال ما در جایی تصمیم گیری شود که سازوکار آن در داخل کشور نیست و ما نقض حاکمیت ملی را نمیپذیریم. شورای عالی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل در این حوزه نگاه واحدی دارند که باید حاکمیت ملی در شبکههای اجتماعی شکل بگیرد.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: اگر جنگی صورت بگیرد مسئولیت راهبری دستگاههای اجرایی با ماست که مرکز فرماندهی و کنترلی برای این موضوع ایجاد کردهایم. اخیرا هم نسل جدیدی از ویروس استاکس نت را که به صورت چند تکه بود و به صورت غیرفعال قصد ورود به سامانههای ما را داشت کشف کردیم.
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