روسیه صدها اوکراینی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه امروز پنجشنبه تحریمهای اقتصادی را علیه شماری از اتباع اوکراینی اعمال کرد که شامل بلوکه کردن دارایی صدها سیاستمدار و دهها تاجر است.
تحریمها به واسطه حکمی از جانب «دیمیتری مدودف» نخستوزیر روسیه و در پاسخ به اقدامات غیردوستانه کییف در قبال اتباع روسی و کارشکنی در عادیسازی روابط دوجانبه اعمال شد.
این تحریم شامل ۳۲۲ فرد حقیقی و ۶۸ شغل تجاری میشود.
در لیست تحریمها، نام پسر «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین و «یولیا تیموشنکو» نخستوزیر سابق این کشور نیز به چشم میخورد.
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